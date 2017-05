Accidents de la route : accélérer la sensibilisation

La période du mois de Ramadhan est, chaque année, marquée par une recrudescence des accidents de la route. En 2013, les sinistres routiers ont occasionné 400 tués, en 2014, ce nombre est passé à 416, puis grimpé à 523, en 2015. L’année 2016 a enregistré une baisse du nombre des accidents de près de 22% par rapport à 2015, et ce grâce aux différentes campagnes

de sensibilisation et de prévention lancées durant l’année écoulée et qui seront reconduites, cette année encore.

En plus de l’important nombre de morts et de blessés qu’ils provoquent, les accidents de la route engendrent, un très important coût financier qu’un expert évalue annuellement à environ 111 milliards de dinars.

S’exprimant à l’émission L’Invité de la rédaction de la Chaîne III, M. Ahmed Naït El Hocine dit relever une concomitance entre cet événement religieux et l’augmentation des accidents routiers qu’il impute à l’augmentation du trafic de véhicules durant la nuit.

Le directeur du Centre national de prévention et de sécurité routière note, cependant, qu’il a été constaté une baisse de moins 22% du nombre des décès de sinistres routiers, durant l’année 2016, en raison, explique-t-il, de l’organisation d’une campagne de sensibilisation dont il annonce qu’elle sera reconduite cette année.

Au titre de cette campagne, M. Naït El Hocine prévient qu’elle va donner lieu à une intensification des contrôles au niveau des grands axes routiers durant la nuit, en particulier, et à proximité des endroits accueillant un large public.

Quand on lui fait remarquer que c’est sur l’autoroute reliant l’Est à l’Ouest de l’Algérie qu’est observé le plus grand nombre d’accidents, avec son lot de victimes, (942 morts durant l’année 2016) l’intervenant répond que cette situation est due au trafic incessant qui s’y déroule, de jour comme de nuit, mais également aux excès de vitesse qui sont chaque fois observés.

Commentant une étude du chercheur Farès Boubakoura, de l’université de Batna, chiffrant à environ 2,2 millions de dinars le coût d’un accident de la route et à quelque 11 millions de dinars le décès d’une personne qu’il a entrainé, M. Naït El Hocine signale que les sinistres routiers entrainent globalement des pertes financières s’élevant à près de 100 milliards de dinars/an «un chiffre faramineux», commente-t-il.



12 morts en 24 heures



Durant la période du 27 au 28 mai 2017 arrêté hier matin, plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés dont 8 ont coûté la vie à 12 personnes décédées sur les lieux d’accidents, et 26 autres blessées, traitées sur place puis évacuées vers les structures hospitalières par les éléments de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’Ain Defla où 4 personnes sont décédées et 8 autres blessées suite à deux accidents. Le plus grav accident a causé la mort de 3 personnes et a fait 5 blessées suite a une collision entre un véhicule léger et un camion survenue sur l’autoroute Est-Ouest au lieu-dit Ouled Attou, commune de Bourached. De même que 4 personnes sont décédées et 7 autres blessées suite à deux accidents de la circulation survenu sur la RN 43 commune d’El Milia suite à une collision entre 2 véhicules légers, un camion semi remorque et une motocyclette. Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant la période allant du 25 au 27 mai 2017, dont 11 accidents ont causé la mort de 13 personnes sur les lieux d’accidents et 37 autres blessées, traitées sur place puis évacuées vers les structures hospitalières par les éléments de la protection civile. Les bilans les plus lourds ont été enregistrés aux niveaux des wilayas de Tlemcen, Oran et de Tipasa, à la wilaya de Tlemcen avec un bilan de 3 personnes décédées suite au renversement d’un véhicule léger, survenu sur la RN 22, commune et daïra de Sebdou, à la wilaya d’Oran avec un bilan de 2 personnes décédées et 3 autres blessées, suite au renversement d’un véhicule léger, survenu sur la RN 11, commune de Marsat El Hadjadj, daïra de Bethioua. La wilaya de Tipasa enregistre un bilan de 3 personnes décédées et 2 autres blessées suite à une collision entre trois véhicules légers, survenu sur la RN 42 à la sortie de la commune de Bourkika, daïra de Hamer El Ain.

Salima Ettouahria