«défis démocratiques et affirmations nationales » : L’écriture de l’histoire un préalable

Une rencontre sur les «Défis démocratiques et affirmations nationales», a été organisée à l’Institut français d’Alger, par l’universitaire et critique littéraire, Naget Khadda, Agnès Spiquel, professeure à l’université de Valenciennes et présidente de la société des études «camusiennes», et Christian Phéline, ancien coopérant en Algérie, auteur de publications sur l’Algérie coloniale.

Lors de cette rencontre, en présence de chercheurs en histoire et d’universitaires, les conférenciers sont unanimes pour affirmer qu’«il faut que chaque personne écrive ce qu’elle a vécu durant la période du colonialisme français en Algérie, notamment que depuis la libération de notre pays en 1962, deux générations sont passées». Ils rappelleront l’importance de faire revivre cette histoire en fonction des expériences individuelles.

Pour Christian Phéline, ancien coopérant en Algérie, auteur de publications sur l’Algérie coloniale, il a précisé qu’«il faut savoir traiter les témoignages sans les idéaliser ou les caricaturer».

Dans le même cadre, l’intervenant a mis en exergue le lien qui s’est fait entre l’Algérie et la France, notamment entre les générations post-coloniale. Pour sa part, Agnès Spiquel a rappelé que des auteurs algériens d’expression française ont écrit sur l’histoire avant et après le recouvrement de la souveraineté, dont Malek Haddad, Mohamed Dib, Assia Djebar et d’autres qui ont laissé des ouvrages riches en matière d’informations historiques, soulignant que la majorité des écrits sont en langue française.

Dans son intervention, Agnès Spiquel a mis l’accent sur la «possibilité de rencontres entre les deux pays, et que les ouvrages sur l’histoire peuvent contribuer à construire quelque chose sur la décolonisation».

De son côté, Naget Khadda a mis en exergue «l’importance de savoir comment les gens ont vécu la période coloniale», notamment que la situation nous permet d’instaurer un dialogue démocratique sur notre histoire, compte tenu de la pluralité politique qui s’instaure en Algérie.

De leur côté, les participants à cette rencontre ont soulevé une série de questions aux trois conférenciers sur l’évolution des relations bilatérales entre l’Algérie et la France, et que les deux pays «ont pris en charge de mémoriser l’histoire».

À signaler que l’ouvrage intitulé Défis démocratiques et affirmations nationales, édité par Chihab, réunissant une trentaine de chercheurs des deux rives de la Méditerranée, est un document qui explore bien des aspects méconnus de la vie dans l’Algérie sous domination française. Comme autant de défis à la dépossession et à l’inégalité coloniales, bien des combats que l’on peut qualifier de «démocratiques» y ont été menés par des membres des deux communautés, ensemble ou séparément.

Hamza Hichem