Grand angle : Tant que le terrorisme sévira

La persistance des activités des groupes terroristes et du crime organisé dans différentes régions de la Libye est une préoccupation majeure pour les pays voisins, notamment dans la mesure où ces activités sont source de dangers permanents pour la Libye en particulier et la région en général. Les nombreux groupes terroristes présents et actifs sur le sol libyen qui menacent la stabilité et la sécurité des pays limitrophes portent atteinte surtout à l’unité, l’intégrité territoriale, la souveraineté et la cohésion sociale de la Libye. Preuve vient d’être assénée après l’attaque meurtrière en Egypte d’un bus transportant des pèlerins coptes qui a fait 29 morts et 24 blessés, dont de nombreux enfants, près de la ville de Minya. Les autorités égyptiennes qui ont annoncé que les auteurs impliqués dans cette attaque, revendiquée par le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/Daech), ont été entrainés en Libye, ont décidé en représailles de mener des frappes aériennes pour détruire les camps qui les abriteraient à Derna. Le gouvernement d'entente nationale (GNA) basé à Tripoli et appuyé par la communauté internationale a qualifié ces raids comme une « atteinte contre la souveraineté » du pays. « Quels que soient les prétextes, nous refusons tout acte qui porte atteinte à la souveraineté de notre pays. Il n'y a pas de justification pour la violation des territoires des autres pays sous n'importe quel qualificatif», a réagi le GNA dans un communiqué. Une protestation qui restera cependant sans suite. Les responsables du GNA savent qu’ils sont en position de faiblesse et qu’ils le seront tant que la crise libyenne persistera et que les parties en conflit n’auront pas réussi à y mettre fin. Les divergences entre les belligérants éloignent tout règlement définitif du conflit et amenuisent les chances de l’instauration de la paix, préalable à un retour à la normale sur l’ensemble du territoire libyen. Et tant que cette crise ne sera pas réglée, cela signifie que la mise en place d’institutions légitimes, d’une armée et d’une police unifiées sous une seule autorité sera impossible. Le groupe libyen, Ansar Asharia, classé comme organisation terroriste par l'ONU et les Etats-Unis, a annoncé samedi soir sa « dissolution », dans un communiqué publié sur internet. Mais cela ne signifie pour autant que le terrorisme sera vaincu de sitôt en Libye. Car il est à croire aussi que ce terrorisme arrange les intérêts de certains. Dans le communiqué final publié à l‘issue de leur 11ème réunion ministérielle tenue à Alger, les pays voisins ont réaffirmé que « la lutte contre le terrorisme en Libye doit être menée à la demande du Conseil présidentiel du gouvernement d’entente nationale et en coordination avec ce dernier dans le cadre de la légalité internationale et en application des dispositions de la résolution 2259 du Conseil de sécurité et des autres résolutions pertinentes ». Mais parce que il ya trop d’enjeux, cette position ne peut être que contrariée par la multiplicité des agendas en cours, en Libye.

Nadia K.