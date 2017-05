Afrique - Turquie : Au seuil d’un partenariat durable

Quelles sont les intentions politiques, économiques et humanitaires de la Turquie envers les pays du continent africains. Les réponses sont apportées par le ministre des Affaires étrangères de la république de Turquie à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’Afrique. Mevlüt Cavusoglo qui affirme dans un article transmis à notre rédaction que la « vision de coopération » de son pays avec l’Afrique « repose sur une politique de bénéfice réciproque fondé sur l’égalité, la transparence et la durabilité. Et pour cause la Turquie à « toutes les raisons de croire que l’avenir de l’Afrique est prometteur » au regard de « l’élan positif » constaté. C’est pourquoi la Turquie « est déterminée, plus que jamais, à développer sa coopération avec l’Afrique à de nouveaux domaines ». La Turquie, sera-t-il ainsi indiqué, cherche « à promouvoir des partenariats mutuellement bénéfiques qui aideront à créer des bases solides pour des relations durables et productives». Le chef de la diplomatie turc fera part de la forte détermination politique de son pays à travailler avec le continent noir. Il rappellera ainsi qu’au cours de la dernière décennie,

M. Erdogan, en tant que Premier ministre et ensuite président a effectué plus de 30 visites dans 23 pays africains au total. La présence diplomatique a été également renforcée. 39 ambassades turques opèrent dans différents pays du continent. Avec le renforcement et la diversification de ses relations bilatérales avec les pays africains ainsi que ses liens avec l’union africaine, la Turquie a décidé de renommer sa « politique d’ouverture vers l’Afrique » par un concept plus approprié à savoir « politique de partenariat de la Turquie avec l’Afrique » . La devise de cette politique est « des solutions africaines aux problèmes africains ». La Turquie, dira son chef de la diplomatie, déploie

« tous les efforts pour promouvoir l’appropriation par l’Afrique de (son) engagement avec (ses) partenaires africains ». En ce moment critique de changement vécu par le continent noir, la Turquie veut ainsi partager ses expériences avec l’Afrique pour « avancer sur un modèle de coopération économique reposant sur un scénario gagnant-gagnant ». Il sera, dans ce sillage, rappelé que les investissements globaux de la Turquie en Afrique ont dépassé 6 milliards de dollars US et que les échanges commerciaux ont atteint 16,8 milliards de dollars en 2016. La Turquie cherche aussi , affirme M. Mevlüt Cavusoglo, à contribuer à la mise en œuvre de l’agenda 2063 de l’union africaine. Son pays participe également activement à la lutte contre les crises humanitaires en Afrique.

R. I.