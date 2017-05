Bouclier antimissile américain : Pyongyang exhorte Séoul à en annuler le déploiement

La République populaire démocratique de Corée (RPDC) a appelé la Corée du Sud à annuler le déploiement sur son sol du bouclier antimissile américain THAAD, a rapporté hier l'agence officielle KCNA. Cette dernière cite un responsable du Comité national de la paix en Corée qui aurait déclaré samedi que de plus en plus de Sud-Coréens de toutes origines réclamaient l'arrêt du déploiement du système Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Cet organe proche du parti au pouvoir en RPDC a dénoncé les conservateurs sud-coréens pour leur soutien au THAAD et estimé que le nouveau gouvernement en place à Séoul a «une approche ambivalente concernant la demande publique de retrait» de ce bouclier.

Certains responsables politiques du Sud ont récemment laissé entrevoir la possibilité d'un gel du déploiement en l'échange de l'arrêt par Pyongyang de ses essais nucléaires et balistiques. L'ancien gouvernement de la présidente Park Geun-hye avait donné, l'été dernier, son feu vert au déploiement. Une décision vivement contestée depuis par la Chine et la Russie. La Chine a réaffirmé récemment son soutien à une amélioration des relations entre la République populaire démocratique de Corée (RPDC, Corée du Nord) et la Corée du Sud, rapporte l'agence de presse Chine nouvelle.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, s'est ainsi exprimée lors d'un point de presse quotidien. Selon l'agence de presse Yonhap, l'administration du président de la Corée du Sud, Moon Jae-in, envisage de reprendre l'aide humanitaire envers la RPDC et les échanges civils intercoréens dans une mesure ne nuisant pas aux sanctions internationales. «Nous avons pris note des messages positifs du nouveau gouvernement sud-coréen envers la RPDC», a déclaré Mme Hua, cité par Chine nouvelle.