Maroc : Le Rif s’embrase

La police est intervenue en force, samedi soir, dans la ville d'Al-Hoceïma (nord du Maroc), pour empêcher toute manifestation d'ampleur en soutien à Nasser Zefzafi, le leader de la contestation populaire dans la région, actuellement en fuite et recherché par la justice.

Après une journée calme marquant le premier jour du mois de jeûne de ramadhan, des incidents ont éclaté tard samedi soir quand des groupes de jeunes ont commencé à se rassembler aux cris de «Vive le Rif» ou de «Nous sommes tous Zefzafi» et à converger vers le centre-ville. Les forces anti-émeutes sont intervenues presque immédiatement pour les disperser violemment à coups de matraques. Les incidents ont duré près d'une heure, et ont cessé vers minuit, heure à laquelle les rues sont devenues quasi désertes, à l'exception des forces anti-émeutes, concentrées notamment sur la grande place de la ville, et de quelques petits groupes de jeunes disséminés dans l'obscurité des quartiers. Des heurts similaires ont été signalés dans la ville voisine d'Imzouren, où les forces de l'ordre sont là aussi intervenues pour disperser les rassemblements, selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

Dans la région du Rif, réputée frondeuse, la province d'Al-Hoceima est le théâtre de manifestations récurrentes depuis la mort fin octobre 2016 d'un vendeur de poisson, broyé dans une benne à ordures. Au fil des mois, la contestation populaire a pris une tournure plus sociale et politique, exigeant le développement du Rif, marginalisé. Défiant le "makhzen" (pouvoir) depuis des mois par ses harangues enflammées, Nasser Zefzafi, le leader de ce mouvement (baptisé "hirak", ou la mouvance), est recherché depuis vendredi soir par la justice. Dans une dernière vidéo diffusée vendredi, il a appelé à «maintenir le caractère pacifique des marches». Des premiers heurts ont, néanmoins, eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, qui ont fait trois blessés graves, selon un bilan officiel, tandis que les forces de l'ordre, en uniforme et en civil, sont déployées en nombre dans cette agglomération d'environ 56.000 habitants. Vingt personnes, dont plusieurs militants connus du "hirak", ont été arrêtées ces dernières 48 heures, a annoncé le procureur de la ville. Elles sont accusées notamment «d'atteinte à la sécurité intérieure», d'avoir «reçu des transferts d'argent et un appui logistique de l'étranger» pour «porter atteinte à l'intégrité du royaume», ou encore d'alimenter «l'humiliation et l'hostilité à l'égard des symboles du pays».

Selon l'AMDH, ce sont au moins 28 personnes qui ont été interpellées depuis deux jours. Parmi elles figurent Mohammed Jelloul, un activiste récemment libéré de prison, ainsi que plusieurs militants connus du "hirak", dont certains rendaient compte au quotidien des activités du mouvement sur les réseaux sociaux. L'ONG a demandé leur libération et mis l'Etat en garde «contre la répression, qui ne sera pas une solution».

