Regard : Paresse quand tu nous tiens !

Alger connait, en ce début du mois sacré, de moins en moins de mouvement la matinée. La ville traîne difficilement la patte. Ça saute aux yeux. Tout tourne au ralenti. Les propriétaires de magasins ne semblent pas du tout pressés d’ouvrir leurs boutiques qui semblent, à leur tour, se mettre au jeûne, exception faite pour les commerces d’alimentation générale, très à cheval sur la question du respect des horaires d’ouverture-psychologie du consommateur oblige, il faut le reconnaitre, pour ne pas rater le coche, en ce mois « généreux ». Nos rues sont carrément touchées par une asthénie criarde, notamment les premières heures de la journée. Même les routes sont aérées et libérées enfin de ces embouteillages monstres qui traumatisent à la fois, conducteurs et usagers.

Alger respire à pleins poumons, en ces premiers jours de sidna ramadhan où l’on semble se contenter de service minimum, pas seulement pour les déplacements, mais aussi pour le boulot qui prend un sacré coup. Une virée dans les rues d’Alger et même les marchés le premier jour renseigne sur la léthargie étalant ses tentacules sur toutes les activités. En effet, l’Algérien revoit sa copie, sa capacité même à produire de la plus-value. Le ramadhan rime-t-il avec paresse fainéantise? C’est plus qu’une impression et il suffit aujourd’hui, de voir ces absences et toutes ces dérives collectives et contagieuses qui impactent sur les chiffres d’affaires des entreprises. Les mauvaises habitudes reviennent, comme chaque année, au galop et voir un agent de sécurité somnoler ou se permettre un petit tour au marché ou boulanger le plus proche, pendant le service, n’est plus un fait qui sort de l’ordinaire, à l’heure où la priorité des priorités est avant et après tout au moindre effort. Concilier spiritualité et travail, pour beaucoup, ne fait pas partie des mœurs ramadhanesques.

Samia D.