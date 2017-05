A Sétif, de marché en marché : Fini le temps de la mercuriale

Premier jour du mois de ramadhan à Sétif ! La villa semble soudainement avoir perdu de son affluence en cette matinée de samedi, annonciatrice d’une longue journée sous un temps lourd et qui, visiblement semble inciter les habitants de la cité de Ain Fouara à mettre à profit cette seconde journée du weekend et rester à la maison.

Partout, en effet, les longs boulevards perturbés ces derniers temps par une circulation infernale, heureusement régulée par les services de police déployés partout aux «points noirs» de la cité ou les endroits à forte affluence causée par le grand chantier de tramway de Sétif, qui gagne chaque jour de plus en plus de terrain pour conférer à la cité, dés le premier trimestre de l’année à venir le statut d’une métropole durant longtemps revendiqué, la ville donne en effet l’impression de se vider de sa population, de ses voitures qui ne se comptent plus, de ses motos et plier ainsi sous les exigences multiples d’un mois plutôt chaud de Ramadhan. Jusqu’à midi donc Sétif semble briller pas l’absence de ses citoyens, des habitués du marché populaire « Abacha » où les prix dit-on sont plus « intéressants » qu’ailleurs même si la qualité n’y est pas meilleur, souffrant davantage par les effets du fardage et du reflex malin du vendeur qui vous tourne le dos le temps de vous servir.

Au cœur de la ville, combien même elle a décidé de se porter vers la ZHUN avec les milliers de logements qui y ont été édifiés, le marché central qui côtoie depuis la nuit des temps l’ancienne poste centrale, l’heure n’est plus il est vrai à la mercuriale que chaque matin faisait un responsable quivenait porter sur un grand tableau noir et placer suffisamment haut pour que rien n’échappe au consommateur et mieux au vendeur qui jouait le jeu et ne se cachait point derrière ce qu’il sait de l’offre et la demande.

À notre grand étonnement dès notre entrée dans ce marché, les gens ne se bousculent pas comme par le passé devant les étalages de ceux qui se sont fait une réputation et qui pensaient avoir le temps de dormir ! Nous accostons un flâneur couffin à la main pour tenter d’en savoir davantage. Salah, visiblement bien informé revient à nous le sourire au coin des lèvres : « C’est simple ! Les gens ont fait leurs provisions au moins pour une semaine pour tenter d’échapper au phénomène de la spéculation. Le consommateur à compris et la crise l’a davantage édifié. Il ne se presse plus comme avant, il achète ce dont il a besoin aujourd’hui et demain c’est un autre jour comme on dit. Cette tendance qui vient changer complètement les habitudes, les vendeurs avides de spéculation l’on également comprit et font dès lors dans ce qui est possible de grignoter »

Non loin de là, Amar, un vendeur de poulet semble plutôt faire bonne mine contre mauvaise fortune : « Si vous l’avez remarqué je n’ai encore rien vendu depuis ce matin» pourquoi poursuivons-nous ? « Les gens préfèrent investir leur argent dans un logement, une voiture et ne pas le gaspiller à tort et à travers ! Ils achètent juste ce qu’il faut et puis il ne faut pas nous oublier que la crise nous a édifié. » Sauf qu’il oublie de dire au passage que le poulet a grimpé à 300 DA le kg, la viande ovine est à 1400 dinars, le Bovin à 900 DA, la tomate à 80 dinars le Kg, les carottes à 100 dinars, les haricots verts à 160 dinars, le poivron à 120 dinars et l’escalope de dinde à 900 dinars … Demain il fera jour !

F. Zoghbi