Portrait, MASCARA : Un marchand de légumes et fruits pas comme les autres

Nous avons pris le pli d’aller faire les emplettes chez le marchand de mercuriale, Boudouma, qui a élu domicile loin du marché de la ville, un peu plus loin de la cité.



Cependant sa réputation le devance, notamment durant le mois sacré de ramadhan : les clients faisant fi de l’éloignement du magasin toujours achalandé des meilleurs légumes et fruits s’y rendent avec plaisir. Curieux de savoir le pourquoi de cet engouement de la clientèle, nous nous sommes aperçus de fil en aiguille que le monsieur est un expert en matière de conditionnement et de conservation des produits agricoles à la maison. Ce dernier nous surprend en nous expliquant que le tri des aliments de consommation journalière doivent être fait au moment de les mettre sur la table et chaque produit déposé à part dans la corbeille . «Le mieux est de ne pas mélanger les fruits» , nous rappelle ce marchand qui n’a jamais étudié dans les grandes écoles d’agronomie ou d’art culinaire, s’efforce t-il de nous le rappeler C’est d’ailleurs, ajoute t-il, l’un des secrets pour conserver les produits dans les meilleures conditions et éviter qu’ils ne se contaminent! « Je mets les fruits dans des paniers larges en osier, garnis de papier, dans ma cuisine et je ne mélange jamais les pommes avec les autres fruits, car elles ont tendance à les faire mûrir et même pourrir très vite, nous conseille ainsi SI Boudouma. Fils de fellah et de mère paysanne jusqu’aujourd’hui, nous dira : «Si moi je suis pris par la tendance de le ville, toutefois je n’ai jamais pensé à quitter la campagne pour venir vivre en ville, je ne me sens pas dans mon élément naturel, je travaille en ville et j’habite au douar.» Ne pas mélanger les torchons et les serviettes c’est aussi la devise de Boudouma qui gère les légumes d’un côté, les fruits de l’autre dans son magasin. «Chez moi, je conserve les légumes dans le bac à légumes du frigo et je laisse les fruits à l’air libre dans ma cave que j’ai construite moi-même dans ma maison. »Avec ces précieux conseils, plus d’excuses pour ne pas manger de bons fruits et légumes. Contrairement aux idées reçues, pour rester frais et garder toutes leurs vitamines, de nombreux fruits et légumes n’aiment pas la conservation au refrigérateur, nous conseille-t-il. C’est le cas notamment des bananes (elles noircissent au froid) ou des tomates. Il le sait bien : « Conservez les tomates dans votre cuisine, à l’air libre, jamais au frigo ! Ne conservez dans le bac de votre frigo que les salades entamées, déjà lavées et essorées, conservées dans des boîtes en plastique, ainsi elles se conservent une semaine et sont toujours prêtes à l’emploi ! » Pour absorber l’humidité dans votre bac à légumes, il a une recette bien à lui : « mettre une éponge propre humide, ça aide » assure-t-il. Optez pour le papier d’emballage qui absorbe l’humidité, avec cette méthode, assure t-il, vous garantissez une bonne conservation pendant 7 ou 8 jours mais pas au delà. » Plus original, il nous explique aussi que l’on peut conserver ses fruits en les mettant « dans une coupe sur un lit de bouchons en liège.» Idéal pour la conservation des pommes de terre et autres légumes à racine comme les navets, radis et autres potirons, citrouilles (kalabaz) comme on se plait à les appeler dans la région entamés. « Même chose pour les champignons qui se conservent bien mieux qu’au frigo mais jamais dans un sac plastique qui les ferait pourrir très vite, » rappelle Boudouma. Si votre appartement est trop petit, rien n’est perdu, il suffit d’un peu d’imagination. Ainsi il conseillera ceci : «Quand votre frigo est plein, vous mettez le reste de fruits ou de légumes sur votre balcon, il y fait plus froid que dans la maison. » Il pousse le bouchon en nous faisant savoir ce que l’on peut faire avec des restes de pain. Ce brave monsieur a des astuces et recettes plein la tète. Boudouma nous dit clairement que si beaucoup crient pour se faire entendre, «moi je murmure pour me faire comprendre». « Jeter du pain à la poubelle, porte malheur », nous dit-il ! En plus de cette superstition, il n'aime pas le gâchis et il adore cuisiner de nouvelles recettes avec des restes. D’après lui, le pain rassis peut devenir un véritable allié en cuisine. Voilà quelques idées de recettes pour le transformer, un jeu d’enfant, dit-il, entre les mains de bonnes ménagères et un plaisir réel pour les grands et les petits : Tout d'abord, pour éviter que le pain durcisse et bien le conserver, il nous refile quelques astuces : pour que le pain garde son moelleux jusqu'au lendemain, il suffit, conseille t-il, de le placer dans un torchon. On évite cependant avant tout de le mettre dans un sachet plastique qui aura tendance à rendre sa texture caoutchouteuse. Si on souhaite le conserver plus longtemps, il faut savoir que le pain se congèle parfaitement bien. Il faut néanmoins veiller à le placer au congélateur avant qu'il n'ait perdu sa fraîcheur. Si notre pain a quand même durci, il y a une multitude de solutions pour ne pas le gâcher : en faire une quantité de chapelure qui servira toujours en cuisine pour cuisiner du poisson pané ou des légumes enrobées d'une fine couche de chapelure. Mode d'emploi de Boudouma : on coupe grossièrement les restes de pain dur et on les place quelques minutes sur une plaque au four pour qu'ils dorent un peu. Une fois que le pain a fini de dorer on mixe le tout de façon à avoir une fine chapelure. On peut la conserver dans une boîte hermétique. Cet homme averti, rien ne se perd, rien ne se jette, tout se transforme. Son credo de vie de tous les jours. Pour le pain perdu, il aussi sa propre recette car, dit-il, c’est délicieux, alors quand on peut allier l'utile à l'agréable, on en profite ! Mode d'emploi : utiliser deux assiettes creuses, dans la première on verse du lait, du sucre et de l'arôme vanille et dans la deuxième deux œufs. On trempe les tranches de pain dans la première assiette avec du lait pour qu'elles s'imbibent, puis on les retrempe dans les œufs. On fait ensuite revenir notre pain dans une poêle bien chaude avec du beurre.

A. Ghomchi