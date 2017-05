Soirées ramadanesqueS à Souk Ahras : Un programme théâtral de 22 pièces

Un programme d’animation comprenant 22 pièces de théâtre et monologues est proposé au public par le théâtre régional Mustapha-Kateb de Souk Ahras, a indiqué samedi le directeur de cet établissement Youcef Belaïlia. Destinés exclusivement aux adultes, ces pièces à présenter à la cinémathèque en raison des travaux engagés dans le TRSA appartiennent à plusieurs troupes et compagnies d’Alger, Oran, Chelf, Sétif, Boumerdès et Constantine. Mis au point en coordination avec la Direction de la culture, ce programme vise à donner de l’animation aux soirées ramadanesques et favoriser les contacts entre les troupes et comédiens, selon la même source. L’opération de requalification du théâtre de Souk Ahras promu en 2008 en théâtre régional prévoit la rénovation des divers réseaux, de la climatisation, de la sonorisation, de la scène et la salle de spectacle de 650 pièges tout en préservant l’aspect architectural de l’édifice, assure-t-on à la Direction de la culture. (APS)