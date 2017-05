Le Coin du copiste : Alléchantes projections

Si pour beaucoup le mois de ramadhan est caractérisé par l’abstinence alimentaire durant la journée et la piété du jeûneur en communion avec son créateur, c’est également pour les familles algériennes l’occasion dans les soirées de se changer les idées en sortant du domicile vers des destinations qui proposent bon nombre d’attractions artistiques aussi bien pour les adultes que les enfants de toute la communauté musulmane qui, en dehors de l’observation stricte des préceptes de la religion, voient dans cette période du début de l’été une opportunité idéale de rompre avec les habitudes et la routine de toute une année de travail. Aussi, les organismes en charge de l’animation culturelle, qui ne dérogent pas à la règle, prévoient quelques jours avant des points de rencontre et de divertissement un peu partout dans les régions du pays. Plusieurs activités sont signalées ça et là dans la capitale, qui veut vivifier l’atmosphère pesante de la journée en organisant un nombre impressionnant de concerts avec des vedettes de la chanson algérienne dans ses différents styles de musique. Mais d’autres structures activant dans le domaine des arts savent que le public notamment les jeunes ont un penchant avéré pour le 7e art avec la sortie des superproductions américaines qui mettent en scène des fictions qui, entre effets spéciaux et histoires imaginaires contemporaines, font rêver les adolescents et alimentent leur imagination. Ces derniers sont en tout cas bien gâtés pour ce ramadhan, puisqu’après le succès retentissant l’an dernier des

« Nuits du cinéma », une seconde édition aura lieu depuis le premier jour de juin jusqu’au week-end de l’Aïd. Rendez-vous est pris au théâtre de verdure Laâdi-Flici, à la salle Cosmos et à la salle Ibn Khaldoun, tout près du centre-ville pour assister à des projections qui débuteront à partir de 22 heures pour se clôturer à minuit. L’événement reconduit pour la seconde fois consécutive aura nécessité la collaboration de plusieurs organismes étatiques, à l’instar de la wilaya d’Alger, l’Etablissement Arts et culture qui ont signé un contrat avec le distributeur de cinéma MD ciné pour des projections exclusives en HD s’il vous plaît (!). On n’en sait pas plus sur ce distributeur, si ce n’est que des films, qui sont actuellement au programme des grilles des chaînes satellitaires, seront projetés. On peut citer une bonne brochette de longs métrages de fiction qui raviront les jeux de nos bambins comme « Les Schtroumfs », « La belle et la bête », « Fast and furious », « Pirates des Caraïbes », « Gardiens de la galaxie 2 », « Alien », « Le roi Arthur » Etc. Des projections en plein air sont prévues à partir du 1er juin à raison de deux films par soirée. Le premier à 22h, généralement pour jeune public, et le second à minuit pour les fans des films d’action et autres blockbusters super héroïques, dont le très attendu Wonder Woman.

Notez que le prix du ticket est de 600 DA pour les 2 projections. A acheter sur place.

L. Graba