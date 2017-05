Prix « Un Certain Regard » à Cannes : Le film iranien Un homme intègre lauréat

Le film iranien Un homme intègre s'est adjugé le prix de la section Un Certain Regard au festival de Cannes, a annoncé samedi le jury. Le film de Mohammad Rasoulof raconte l'histoire de Reza, installé en pleine nature avec sa femme et son fils, qui mène une vie retirée et se consacre à l'élevage de poissons d'eau douce. Une société privée qui a des vues sur son terrain est prête à tout pour le contraindre à vendre. L'actrice américaine Uma Thurman, présidente du jury, s'est dit fière de voir un palmarès «esthétiquement varié et brillant». Les filles d'avril du réalisateur mexicain Michel Franco a remporté le prix du jury, tandis que le prix de la mise en scène a été décerné à Wind River du réalisateur américain Taylor Sheridan. Un total de 18 films venus de 22 pays différents était en compétition pour la section Un Certain Regard, dont la programmation propose des œuvres singulières dans leur propos et leur esthétique. Le palmarès du festival de Cannes, dont la Palme d'or, sera annoncé ce dimanche soir. (APS)