Rencontre avec Oufriha Zohra et Zoulikha GUEBBAS : « Écrire, c’est hurler en silence »

L’importance de connaître l’Histoire et de l’écrire a été mise en exergue par l’écrivaine Oufriha Zohra qui a écrit un livre intitulé Tlemcen capitale musulmane, le siècle d’or du Maghreb central, et par la participation de Mme Zoulikha Guebbas alias Nissa autour de son livre Ma Casbah, la France et ma cuisine. Lors de cette rencontre, Oufriha Zohra a pointé du doigt la situation actuelle de la lecture en Algérie, notamment chez les élèves et les étudiants, qui est hélas, préoccupante ; elle précisera que ce comportement est en déphasage avec les pays avancés, soulignant l’importance de « former la pensée des citoyens».

Après avoir rappelé l’histoire de la région magrébine et de l’Afrique septentrionale durant les 13e, 14e, 15e et 16e siècles et les dynasties qui avaient gouverné les capitales de la région, dont la capitale Tlemcen et Constantine, la chercheuse en histoire a attiré l’attention sur « le système tribal qui régnait à cette époque », notamment que la politique adoptée diffère d’une époque à une autre, dans la méthode d’apprentissage, elle précisera que la langue arabe « était le secret de la science et du savoir». En ce qui concerne la méthode de l’enseignement, la conférencière a rappelé que la majorité des pédagogues étaient des matheux, que l’Afrique du Nord était une pépinière de mathématiciens. Par ailleurs, la conférencière a rappelé aussi que la méthode de l’enseignement était différente d’une tribu à une autre, car, chaque pédagogue choisit le cours qu’il maîtrise. En ce qui concerne Alger, la conférencière a dit qu’ «il faut réfléchir de ce qui a nommé la France, dont la Casbah d’Alger qui était entourée des villes européennes et de ce que la France coloniale avait fait du patrimoine algérien, elle estimera que ce que la France coloniale a fait du patrimoine algérien « est pire que le massacre et le génocide ». Pour son livre de 380 pages intitulé Tlemcen, capitale musulmane, le siècle d’or du Maghreb central, Oufriha Zohra a dit que cette œuvre est le fruit de 15 ans de travail. Pour sa part, Mme Zoulikha Guebbas alias Nissa a parlé de son livre intitulé Ma Casbah, la France et ma cuisine, qu’elle considère comme un fruit des efforts pour raconter une vie pimentée de joie et de rencontres. Un livre qui se raconte tout au long de ces lignes chargées d’émotion et de nostalgie pour son pays d’origine. Cette femme au foyer mère de sept enfants, native de la Casbah et exilée à l’âge de 19 ans dans la ville de Montbéliard, dans le Nord-est de la France, est établie depuis une trentaine d’années dans une cité où elle a passé la majorité de son temps à transmettre les us et coutumes de son pays.

Hamza Hichem