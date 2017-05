Internet - CD-Rom : un « combat » inégal ?

Il faut dire que n'étant plus à ses débuts, la toile offre à présent une très grande variété d'informations sur les arts et ce, d'autant que l'accès au réseau est, grâce aux avancées technologiques, devenu sensiblement plus abordable. Et ce n'est pas tout, car le phénomène Internet n'a pas fini de surprendre. Chaque jour que Dieu fait, des sites consacrés à l'art, aux musées et à la culture en général viennent s'ajouter à un total de plus de cent millions de «pages» existantes. Si la fulgurante rapidité de ce moyen de transmission d'informations et son coût en terme de matériel requis laissent quelque peu à désirer, des avancées techniques font cependant évoluer la situation à un rythme surprenant, voire effarant. Il y a donc fort à parier que le phénomène Internet continuera son expansion fulgurante dans les années à venir et que le système se démocratisera davantage. Du coup, une interrogation vient à l'esprit : quel est le rapport de cette constatation avec l'art ? La réponse est évidemment multiple. On peut d'ores et déjà noter que la création d'œuvres d'art spécifiquement destinées à Internet n'en est peut-être encore qu'à ses débuts, mais la transmission d'informations dans ce domaine est en revanche déjà très développée. Prenons l'exemple d'une image artistique quelconque récoltée sur Internet. Eh bien, il est possible de capter partout dans le monde la même image, les mêmes informations. Et il existe des milliers de sites qui proposent les mêmes données. En revanche, pour ce qui est de la recherche par exemple, ou pour la simple information destinée à l'amateur, aucune bibliothèque n'offre encore une telle rapidité et une telle variété de sources.



Internet risque de bouleverser davantage les habitudes



Cette constatation suffit pour que les éditeurs du monde entier se demandent comment faire pour ne pas être dépassés par Internet. Curieusement, ce ne sont peut-être pas les revues ou les livres qui seront menacés par Internet dans un premier temps, mais plutôt cette invention beaucoup plus récente —que ces outils— qu'on appelle le CD-Rom.

Certes, un nombre incommensurable de CD-Rom ont entre-temps connu un succès indéniable, mais ils sont sujets, tout comme Internet dans sa forme actuelle, au problème du coût considérable du matériel nécessaire à leur lecture. Dès lors, on comprend aisément que le marché miraculeux dont rêvent certains éditeurs —y compris nationaux— ne risque pas d'exister de sitôt. Faut-il ajouter à ce bilan plutôt mitigé le coût souvent élevé de la production d'un CD-Rom et la qualité parfois médiocre des produits ? Certes, il va sans dire que l'avantage du CD-Rom —surtout s'il est doté d'une navigation interactive— par rapport à Internet à l'heure actuelle réside dans sa capacité à offrir des séquences animées, de longues bandes sonores, et une rapidité incontestable ; mais ces avantages risquent d'être très rapidement résorbés par Internet.

Il y a donc fort à parier qu'à cette cadence effrénée, le CD-Rom, sauf évolution technique inattendue, ne va pas trop tarder à «mettre la clé sous le paillasson». Comme on l'a déjà souligné un peu plus haut, Internet risque en effet de bouleverser davantage les habitudes, y compris et surtout dans le domaine des arts.

Kamel Bouslama