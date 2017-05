Dans la lucarne : On recrute avant l’heure

Notre championnat national n’a pas encore bouclé le présent exercice. Il reste pour la LFP à faire jouer trois matches afin de clarifier les idées des uns et des autres. C'est-à-dire qu’on sera mieux renseigné sur les lauréats, mais aussi les équipes qui vont rétrograder d’ici peu. Au sommet, la lutte entre l’ESS, le MCA et même l’USMA redouble de

« férocité » au fur et à mesure qu’on s’approche de la fin. Au bas, le MOB et le CAB ont déjà abdiqué quant à leurs chances de continuer leur aventure en Ligue1. Ils pensent, d’ores et déjà, à leur avenir en Ligue 2 pour se renforcer. Comment doivent-ils faire pour revenir plus vite et plus fort parmi la première division ? Dans cette trame de fond, des clubs sont en train de se renforcer afin de ne pas rater l’opération recrutement, comme ce fut le cas par le passé. Ayant laissé libre cours aux autres équipes de faire leurs « emplettes » comme bon leur semble, certaines formations faisant partie des prétendants pour le sacre, se sont laissées devancer au grand dam de leurs supporters réciproques. Cette équipe avait certainement laissé des traces puisque ces équipes qui n’avaient rien vu venir ont l’intention cette fois-ci d’agir autrement. Leur but, c’est de dénicher les meilleurs éléments opérant dans notre championnat national. Ils n’ont pas attendu que le présent exercice se termine pour entamer leur quête de « l’oiseau rare ». Un club de la capitale qui occupe actuellement la quatrième place ne veut plus revivre les affres de la saison actuelle où il a été écarté de la course au titre, mais aussi de la coupe d’Algérie, éliminé en quart de finale. Pour le titre, faut-il le rappeler, et à trois encablures de la fin de la présente saison, son classement peut toujours changer, surtout que les Usmistes auront à affronter les Sétifiens dans leur fief du 8-Mai 45 (avant-dernière journée). Par conséquent, le parcours du présent exercice est loin d’être

« catastrophique », surtout avec la Ligue des champions où le club possède des chances certaines pour se qualifier en quart de finale. Les dirigeants de ce club ne veulent pas rester à la traîne concernant la saison prochaine. Ils espèrent, d’ores et déjà, mettre le paquet pour tout rafler, aussi bien sur le plan national qu’africain où les compétitions gérées par la CAF deviennent non seulement lucratives mais aussi intéressantes sur le plan du spectacle et de l’intensité. Pour autant, l’USMA a déjà paraphé le contrat de Hamzaoui, un joueur opérant dans le championnat portugais. Il y a aussi Chérifi qu’on vient de contacter. Ce même joueur aurait aussi signé à l’ESS. A n’y rien comprendre. Il y a lieu de relever que si on continue de faire en sorte de

« tirer plus vite que Lucky Luke », on risque de commettre des erreurs sur le plan administratif. C’est bien d’être prévoyant, puisqu’on a pris attache déjà avec un joueur étranger, mais il est plus préférable et prudent d’attendre la fin de saison pour que tout se fasse suivant la réglementation en vigueur et surtout ne pas perturber la « vie des clubs » où évoluent les joueurs sollicités. Le bon sens doit être, à ce niveau, de mise pour que tout se déroule sans accrocs et sans mettre quiconque en rogne.

Hamid Gharbi