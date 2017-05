Coupe d’Angleterre : Arsenal arrache le trophée

Arsenal a remporté la Coupe d'Angleterre en battant le champion Chelsea 2 à 1, samedi à Wembley, faisant d'Arsène Wenger l'entraîneur le plus titré de la compétition avec sept trophées. Alexis Sanchez (5e) et Aaron Ramsey (79e) ont marqué pour Arsenal, contre un but de Diego Costa (76e), pour priver Chelsea du doublé Coupe-Championnat.