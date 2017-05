CAF (phase de poules) : Mbabane Swallows remporte le championnat local

La formation de Mbabane Swallows, prochain adversaire du MC Alger en phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), s'est adjugée le week-end dernier le titre du championnat swazilandais de football en s'imposant en déplacement face à son voisin de Mbabane Highlanders (3-1), dans le cadre de la 22e et dernière journée de la compétition. Grâce à cette victoire, Mbabane Swallows termine la saison 2016-2017 largement en tête du classement avec 60 points, à 23 longueurs d'avance sur son poursuivant direct Young Buffaloes. Mbabane Swallows a bouclé la saison sans concéder la moindre défaite avec un bilan de 19 victoires et trois matchs nuls. Fondé en 1948, Mbabane Swallows compte six titres de champion du Swaziland (1993, 2005, 2009, 2012, 2013 et 2017) alors qu'il avait été sacré à quatre reprises en Coupe nationale (1986, 2006, 2013, 2016).

Au terme de la 2e journée (Gr.B) de la phase de poules de la Coupe de la Confédération, l'équipe de Mbabane occupe conjointement la 2e place au classement avec 3 points en compagnie du CS Sfax (Tunisie), derrière le leader du MC Alger (4 pts). Les Sud-africains de Platinum Stars ferment la marche avec un seul point. Lors de la prochaine journée, Mbabane Swallows accueillera le MCA le 2 juin prochain, avant de se déplacer à Alger trois semaines plus tard pour le compte de la 4e journée. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale.