Italie : Taider signe son quatrième but de la saison

Le milieu international algérien du FC Bologne, Saphir Taider a signé son quatrième but de la saison, toutes compétitions confondues, lors de la défaite concédée à domicile face à la Juventus (2-1) dans le cadre de la 38e et dernière journée du championnat d'Italie de football. Le joueur algérien a ouvert la marque d'un joli tir enveloppé à la 52e minute de jeu, avant que la "Vieille Dame" ne revienne grâce d'abord à Dybala (70e) puis Kean (90e) qui a offert la victoire aux siens. Taider (25 ans) a marqué lors de la saison 2016-2017 trois buts en championnat et un en Coupe d'Italie.

Le milieu défensif, dont le contrat de prêt de deux saisons en provenance de l'Inter Milan expire en juin prochain, n'est toujours pas fixé sur son avenir alors que des formations italiennes et anglaises sont derrière ses traces. Le club italien de la Fiorentina est le dernier en date à afficher ses intentions pour Taider qui devrait quitter Bologne dès cet été, selon la presse italienne.

L'ancien joueur de Sassuolo avait déclaré forfait pour la dernière Coupe d'Afrique des nations CAN-2017 disputée au Gabon en raison d'une blessure au genou. Il avait été remplacé par Smaïl Bennacer.