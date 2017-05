Après sa victoire face au CRB (1-0) : Le MCA relance la course au titre

Le Mouloudia d’Alger a enregistré une belle et précieuse victoire, dimanche soir face au CRB. L’unique réalisation de ce derby, comptant pour la mise à jour de la 27e journée du championnat de ligue une, à été l’œuvre de Hachoud sur penalty, dans les arrêts de jeu de la première période. Le doyen était visiblement supérieur à son adversaire du jour, mais surtout plus volontaire. « Nous n’avons pas fait le nécessaire pour remporter ce derby. Notamment durant le premier half où nous avons offert à notre adversaire un penalty.

Pour ma part, je considère que cette défaite est méritée », a reconnu le coach du Chabab, le Marocain Badou Zaki. De son côté l’entraîneur du Mouloudia s’est montré satisfait du rendement de ses éléments. « Nous avons dominé les débats de bout en bout, pratiquement. Contrairement au match aller où mes joueurs ont commis beaucoup d’erreurs, cette fois-ci, ils sont restés concentrés et ont montré beaucoup de volonté et de solidarité.

C’est une victoire qui ne souffre aucune contestation. Elle va nous permettre d’aborder notre déplacement au Swaziland en prévision de la coupe de la CAF, dans de bonnes conditions. C’est un succès qui va faire beaucoup de bien, sur le plan psychologique, aux joueurs. Notamment avec l’enchainement des rencontres en cette fin de saison », a souligné Mouassa. Par ailleurs, cette victoire du MCA a relancé la course au titre. Les camarades de Hachoud pointent à quatre longueurs seulement derrière le leader, l’Entente de Sétif. Désormais, tout est possible à trois journées de la fin de la saison. Surtout que les deux formations, à savoir le leader et son dauphin, auront une fin de saison pour le moins difficile. Lors de la prochaine journée, le MCA se rendra à Relizane, sous la menace de la relégation, avant de recevoir l’O. Médéa. Pour le dernier match, le Mouloudia se déplacera à Bel Abbes, en course pour une compétition internationale.

De son côté, l’ESS se rendra au MOB, qui promet de jouer le jeu malgré sa relégation, avant de recevoir l’USM Alger qui veut sauver sa saison avec une qualification à une compétition continentale. Pour leur dernier match de la saison, les coéquipiers d’Ait Ouameur iront croiser le fer avec le DRB Tadjenanet, encore concerné par la relégation. « Nous continuerons à y croire jusqu’au bout. Nous n’allons pas baisser les bras et faciliter la tâche à l’ESS», a déjà déclaré Mouassa dans les colonnes de la presse spécialisée.

Rédha M.