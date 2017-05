Ligue1 (27e journée-mise à jour), NAHD-USMA : un derby passionnant

C’est ce qui fait que les Usmistes de Paul Put, qui occupent la 4e place avec 43 pts, désirent ardemment mettre la main sur le pactole en vue de prétendre à une deuxième ou, au pire, une troisième place. C'est-à-dire que l’essentiel pour les Rouge et Noir est de ne pas boucler le présent exercice sans rien se « mettre sous la dent ».

C’est-à-dire, ils veulent être sur le podium, même si l’USMBA (45pts) reste un danger permanent. Les camarades de Zemmamouche sont décidés à l’emporter aujourd’hui afin d’oublier leur défaite, à Harare (Zimbabwe) contre Caps United sur le score de 2 à 1. En dépit du fait que les algérois étaient dominateurs, ils n’ont pas réussi à faire la différence et prendre une option sérieuse dans le groupe B de cette Ligue des champions où l’on y trouve en compagnie de l’USM Alger, le Zamalek, Caps United et le Ahly de Tripoli. Il faut reconnaître que le problème de cette formation de l’USMA se situe au niveau de la concrétisation des nombreuses occasions qu’elle arrive à se créer, mais que les attaquants dilapident comme des débutants.

C’est ce qui fait que cette équipe qui pratique un jeu assez bien orchestré, et surtout très beau, trouve quelques difficultés pour battre ses adversaires comme ce fut le cas devant le Caps United, une équipe vraiment à sa portée. Paul Put et les siens sont désormais avertis. Ils devront faire très attention à cette équipe du NAHD qui n’est pas facile à manier.

Elle l’a toujours prouvé. Sa dernière défaite, dans le derby du centre, devant le CRB, lui est restée comme une «arête en travers de la gorge». Leur président Mahfoud Ould Zemirli, souvent très calme et qui applique l’obligation de réserve, est sorti de son mutisme pour critiquer ouvertement aussi bien les joueurs que le staff technique. Il n’a pas « digéré » la défaite des Sang et Or devant le CRB. Il avait même

« soupçonné » quelque chose de pas très beau du tout. Même l’entraîneur Alain Michel est directement visé par les critiques de son employeur.

Il est clair que la situation du NAHD est loin d’être sereine. Cela passe par un succès aujourd’hui dans ce derby contre la très solide formation de l’USMA. Il faut admettre que les Nahdistes, lorsqu’ils s’y mettent, sont capables de damer le pion à n’importe qui. Leur nette victoire, il y a quelques journées, devant l’USMH, sur le score de 3 à 0, le montre très bien.

On s’attend à un match très équilibré qui sera, cependant, très intense, eu égard aux ambitions des deux protagonistes. Avec 28 pts dans leur « gibecière», les Sang et Or aspirent à mieux. Ce qui va conférer à cette empoignade, NAHD-USMA, un intérêt assez grand. Que la sportivité soit au rendez-vous !

H. G.