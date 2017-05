Tunisie : Soupçons de corruption

Le ministre de la jeunesse et des sports tunisien, Majdouline Charni, a indiqué que la commission d'enquête de son département est en train d'examiner des cas de soupçons de malversations administratives ou financières dans certaines fédérations nationales sportives, affirmant que si ces soupçons sont confirmés, les noms de ces fédérations seront dévoilés à la fin des enquêtes. Charni a précisé «que les recommandations du chef du gouvernement sont claires en matière de lutte contre la corruption, soulignant que le secteur de la jeunesse et des sports peut être touché par ce fléau. Nous avons mis en place des équipes de commissions d'inspections chargées de se rendre dans les différentes régions pour enquêter sur tous soupçons de corruption qui auraient pu se produire dans des associations sportives». Elle a indiqué à ce propos qu'une enquête avait été ouverte concernant une fédération sportive. «Je ne peux pas la citer pour le moment mais nous avons des preuves qu'il y a eu malversations administratives et financières et nous avons transmis le dossier à la justice», a-t-elle indiqué. «Le ministère a mis en place un numéro vert pour dénoncer tout soupçon de corruption et nous allons lancer début Ramadan une campagne de lutte contre la corruption. Nous avons également une commission au sein du ministère de la jeunesse et des sports formée de neuf membres qui travaille sur le dossier des privilèges fiscaux et des soupçons de corruption et de malversations dans ce domaine», a-t-elle ajouté.