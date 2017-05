M. Messaoud Benagoun démis de ses fonctions de ministre du Tourisme et de l'Artisanat (Présidence)

Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a démis dimanche, M. Messaoud Benagoun de ses fonctions de ministre du Tourisme et de l'Artisanat, indique un communiqué de la présidence de la République.



"Conformément aux dispositions de l'article 93 de la Constitution et sur proposition de M. Abdelmadjid Tebboune, Premier ministre, son excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, Président de la République, a démis ce jour, M. Messaoud Benagoun de ses fonctions de ministre du Tourisme et de l'Artisanat", précise le communiqué.



M. Benagoun est membre du bureau national du Mouvement populaire algérien (MPA). Il était tête de liste du MPA dans la wilaya de Batna lors des dernières élections législatives sans être élu.