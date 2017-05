Retrait des ordres de versement AADL : Fixation des rendez-vous

Comme annoncé la semaine dernière par le ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et de la Ville, les souscripteurs au programme de 2013 du logement de type location-vente devront sans surprise de dernière minute payer la deuxième tranche à partir de demain, du moins pour entamer les procédures y inhérentes. L’agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL) vient en effet d’insérer sur son site électronique une annonce dans laquelle, elle informe les souscripteurs ayant effectué le paiement de la 1re tranche et surtout procédé au choix de site du logement qu’ils seront convoqués dès demain, via son site Internet, pour s’acquitter du paiement de la 2e tranche du montant global du logement.

Mieux, l’AADL a commencé à fixer les rendez-vous personnels pour retirer les ordres de versement, toujours sur son site web, en introduisant le numéro d’inscription et le mot de passe dans la rubrique» «AADL 2 (2e tr)» du site www.aadl.com.dz. Ce sera donc une partie des 129.000 souscripteurs qui ont postulé au programme de l’AADL2 dont 40.000 à Alger qui sont concernés par cette bonne nouvelle, soit ceux qui ont eu la chance de pouvoir choisir leur site depuis le début de l’opération du choix des sites, lancée fin décembre 2016. Pour les programmes de 2001 et 2002, la livraison et la distribution des logements se poursuit selon le planning arrêté, il y a quelques mois déjà. L’agence nationale d’amélioration et de développement du logement a prévu pour cette dernière semaine du mois de mai de livrer un nouveau quota s’élevant à 5.857 unités au niveau de six wilayas du pays dont la part la plus importante revient à Alger, avec 3.300 unités qui devront être distribués à partir du mardi prochain. Quant aux autres sites, ils ont implantés à Mostaganem (444), Khenchela (657), Ain-Temouchent (224), Sidi Bel Abbès (732) et Skikda (500). Ne comptant pas s’arrêter en si bon chemin, l’AADL devra passer à la vitesse supérieure le mois prochain en programmant la plus grande opération de distribution des logements de location-vente. On s’attend en effet à la remise de clés en faveur de 21.400 des souscripteurs de l’AADL1, notamment dans les nouvelles villes de Sidi Abdellah (Alger) et Bouinan (Blida) mais aussi à Mostaganem, Ain-Temouchent, Oran, Relizane, Annaba et Constantine. Les pouvoirs publics espèrent avec cette accélération du rythme de distribution des logements clore définitivement le dossier des souscripteurs de 2001 et 2002 avant la fin de l’année 2017 pour passer ensuite à celui de l’AADL 2. Il est bon de rappeler à la fin qu’en prévision de répondre à la forte demande exprimée pour le logement de type location-vente, quelque 240.000 unités sont en cours de réalisation dont 70.000 logements relèvent du programme AADL 1 lesquels ont reçu l’ordre de versement de la 3e tranche. Les bénéficiaires de ces 70.000 logements de l'AADL 1 vont recevoir par la suite les décisions de pré-affectation qui leur permettront de connaître leur logement avant de passer à la 4e tranche et la remise des clés, comme expliqué par le site de l’AADL. Cette dernière avait à maintes reprises assuré que l’ensemble de ces chantiers, couvre les demandes des souscripteurs d’AADL 1, qui ont reçu déjà les ordres de versement de la 3e tranche, et pour certains, leurs décisions de pré-affectation, de même que celles exprimées pour AADL2.

S. A. M.