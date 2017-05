Création de l’Association de fraternité algéro-palestinienne : raffermissement des liens de solidarité

Une Association de fraternité algéro-palestinienne vient d’être créée à Alger, pour le raffermissement des liens de fraternité et de solidarité entre les deux peuples, et le soutien des Palestiniens et leur lutte contre l’occupation.

Lors de la réunion constitutive tenue sous le slogan «l’Algérie avec la Palestine qu’elle ait tort ou raison», le président de l’Association, Achour Moussa, a affirmé que «la cause palestinienne demeure la cause axiale de tous les hommes épris de liberté à travers le monde» s’engageant à œuvrer davantage à l’intensification des efforts pour soutenir le peuple palestinien, notamment les détenus en grève de la faim dans les prisons de l’occupant, qui font face à l’injustice avec des ventres vides.

Revenant sur les relations étroites et séculaires entre l’Algérie et la Palestine, M. Achour a rappelé que l’Algérie a été le premier pays à abriter le bureau de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) en 1988 et que la proclamation de l’Etat Palestinien a eu lieu depuis Alger.

De son côté, le représentant de l’ambassade de Palestine s’est félicité de cette initiative, exprimant le souhait qu’elle constitue «un levier pour la consolidation des relations historiques entre les deux pays». «Les relations entre l’Algérie et la Palestine dépassent la cadre officiel et ne peuvent, de par leur ancrage populaire, culturelle et de lutte, être restreintes à un cadre, à une structure ou à une organisation», a-t-il ajouté.

Concernant les détenus palestiniens en grève de la faim, le diplomate palestinien a précisé que leurs revendications sont, principalement, d’ordre humanitaire et que le traitement que leur réserve l’occupant est contraire aux lois internationales, appelant la communauté internationale et organisations des droits de l’Homme à soutenir ces détenus qui «souffrent de l’injustice de l’occupant et de la politique de deux poids deux mesure en matière de droits de l’Homme». Lors de cette cérémonie qui s’est déroulée en présence des représentants des deux chambres du Parlement, de membres du corps diplomatique, des personnalités révolutionnaires algériennes et des représentants de la société civile des deux pays, il a été projeté un documentaire retraçant les moments forts de la solidarité populaire et officielle entre l’Algérie et la Palestine depuis l’occupation française en Algérie à ce jour.

Des personnalités révolutionnaires et médiatiques ont apporté leur témoignage sur les relations algéro-palestiniennes.