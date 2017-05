ANP : 3 dangereux terroristes arrêtés à Tamanrasset

Hier à Tamanrasset et plus précisément à Silet, secteur opérationnel relevant de la 6e Région militaire, les éléments de l’ANP ont réussi avec brio l’arrestation de trois dangereux terroristes recherchés. Le communiqué du ministère de la Défense nationale a qualifié ces individus, de «criminels». Il s’agit de A. Aissa, S. Mahmoud et J. Boudjemaâ. Leur arrestation a été rendue possible grâce a un précieux renseignement exploité en un temps optimal. La même intervention donc a été menée minutieusement et les éléments de l’ANP mobilisés dans ce cadre ont fait preuve d’un esprit élevé de professionnalisme. Ce n’est pas une chose aisée en effet, que d’appréhender autant de terroristes à la fois dans une région désertique et frontalière comme c’est le cas de Tamanrasset. Réussir une opération de ce genre nécessite en effet, une parfaite maîtrise du terrain, car dans ce type d’opération, le moindre faux pas risque de tout faire échouer. Les éléments de l’ANP ont également saisi un lot d’armes : un pistolet-mitrailleur Kalachnikov, un fusil semi-automatique Simonov, quatre chargeurs, ainsi qu’une importante quantité de munitions. Assurer une sécurité hermétique au niveau des frontières est en effet l’une des priorités de l’ANP afin de mettre en échec tout agissement criminel susceptible d’attenter à la stabilité du pays. Dans ce cadre, le forcing et le durcissement de la lutte contre aussi bien contre les groupuscules terroristes et leurs corollaires que sont les réseaux de crime organisé a fait l’objet d’une série de mesures draconiennes dans les régions frontalières, plus particulièrement celle séparant l’Algérie du Mali, du Niger mais aussi de la Libye. La surveillance accrue de ces régions et l’esprit élevé de vigilance de l’ANP doublée de l’efficacité des opérations menées ont rendu possible une série d’exploits. L’on peut citer entre autres les saisies successives d’armes de guerre dont la dernière en date a été une cache d’armes découverte, jeudi denier, à In Guezzam, ainsi que le démantèlement de cellules de soutien au terroriste. L’étau ainsi resserré efficacement par l’ANP dans le Sud et Sud-Est du pays à même amené certains terroristes à se rendre aux autorités militaires comme cela a été le cas à Tamanrasset. Sur un autre volet, et toujours durant la journée de jeudi, rappelons qu’un détachement de l’ANP a abattu à Béjaïa le terroriste L. Farid dit Abdewahab Abou Yahia tandis que les éléments de la Gendarmerie ont arrêté à Ghardaïa le dangereux terroristes dénommé Z. Said, recherché depuis 1993.

Karim Aoudia