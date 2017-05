M. Lakhdar Brahimi, Docteur Honoris Causa de l’université Oran-1 : Mise en garde contre la fitna et l’extrémisme religieux

«Le conflit sunnite-chiite, qui plonge une grande partie du monde arabo-musulman dans le chaos, risque d’atteindre les pays du Maghreb tôt ou tard, s’il n’est pas traité à temps», a mis en garde le diplomate algérien Lakhdar Brahimi, ex-ministre des Affaires étrangères, et envoyé spécial de l’ONU chargé de plusieurs dossiers, lors d’une allocution prononcée, à l’occasion de sa distinction du titre de Docteur Honoris causa par l’université d’Oran-1 Ahmed-Ben-Bella.

Il a souligné à ce propos que ce conflit «est devenu la nouvelle grande fitna dont nous connaissons le commencement mais nous ignorons la fin». Il a précisé, toutefois, qu’«historiquement le problème opposant les sunnites aux chiites n’a jamais existé dans les pays du nord de l’Afrique, mais aujourd’hui, il est bel et bien réel et présent parmi nous» dit-il. Pour l’ancien ministre, même si les pays du Maghreb ne sont peut être pas concernés directement par ce conflit, ils risquent de le subir s’il n’est pas traité à temps. D’où, explique-t-il le rôle des élites et des universitaires appelés à suivre de très prés et étudier cette problématique afin de lui trouver des solutions. En effet, pour ce diplomate, le conflit chiite-sunnite est à l’origine de la plus difficile crise que traversent les pays arabo- musulmans. Il s’agit, dit-il, de «la nouvelle grande fitna confessionnelle et sectaire». M. Lakhdar Brahimi a rappelé, toutefois, que les chiites et leurs frères sunnites ont toujours cohabité et vécu ensemble «pendant plusieurs, il m’était impossible de les distinguer parmi mes amis irakiens. Bien au contraire, ils étaient fiers de cette diversité qu’ils considéraient comme une richesse ».



L’interventionnisme en Syrie a été contre-productif



Il a fait remarquer, par ailleurs, que les interventions occidentales dans les pays de la région ont toujours été contreproductives. «L’une des raisons de l’intervention en Syrie pour soutenir l’opposition syrienne, c’était de mettre fin à la présence iranienne dans ce pays. Résultat, l’Iran jamais été aussi influente en Syrie». L’ex l’émissaire des Nations unies a, mis également, en garde contre l’extrémisme religieux et la montée alarmante de la violence, notamment en Egypte où des églises sont attaquées au nom de l’islam, chose qui, dit-il, aurait été inimaginable il y a quelques années «j’étais ambassadeur de l’Algérie en Egypte durant 7 ans, du temps du président défunt Abdelnasser. Durant toute cette période, je n’aurais jamais pensé que de telles atrocités allaient se produire un jour. Car il n’y avait aucune différence entre le chrétien et le musulman», a confié le diplomate. Idem pour l’Irak où des chrétiens dont des bébés sont tués et dépossédés de leurs terres au nom de l’islam, a-t-il poursuivi. A ce propos, il n’a pas manqué de rappeler les nobles valeurs de la tolérance, l’humanisme et la cohabitation entre les religions incarnées par l’Emir Abdelkader fondateur de l’Etat algérien moderne. Il a ainsi appelé tous les musulmans à rejeter ces actes extrémistes et violents commis au nom de notre religion. Dans son diagnostic de la situation du monde, Lakhdar Brahimi, estime que cette région est actuellement la plus instable, également, parmi les zones qui produisent le plus de violence, de terrorisme et des conflits «Que nous le voulions ou non, nous subissons directement ou indirectement les conséquences de tout ce qui se passe dans cette région à laquelle nous appartenons». Pour le cas de la Syrie «sa destruction se poursuit jour après jour et son peuple est confronté au choix entre le déplacement à l’intérieur du pays ou l’exil» dit-il sur un ton d’amertume. L’Irak, selon lui, souffre d’une invasion américaine dévastatrice qui a débouché sur la répartition de ce pays en plusieurs entités ethniques, confessionnelles et religieuses «Le pays a été complètement émietté et subit, en plus des conséquences de l’invasion américaine, l’interventionnisme iranien et ceux d’autres pays. La Libye, quant à elle, qui est à nos frontières connaît, à son tour, une invasion mais d’une autre nature et qui a fini par diviser le pays en tribus et l’a livrée à l’interventionnisme étranger et arabe» a-t-il constaté. Outre les interventions militaires américaines et celles de certaines coalitions dans les pays arabes, il a pointé du doigt l’interventionnisme iranien et turc en Syrie et en Irak. Deux pays devenus, selon lui, le théâtre d’affrontement d’intérêts de grandes puissances. Quant au Yémen déchiré par une guerre civile et dont une partie de ses territoires a été squattée et occupée par l’organisation terroriste à savoir El Qaïda, il subit, ajoute-il, une guerre qui lui a été imposée de l’extérieur et dont il n’a aucun intérêt. Par ailleurs, le diplomate est revenu sur les principales étapes ayant marqué les missions qu’il a menées, notamment en Afghanistan, en Afrique du sud et en Syrie, et ce, avant de recevoir le titre de docteur honoris lors d’une cérémonie à laquelle a assisté, l’ex-wali d’Oran et nouveau ministre des Travaux publics et du Transport, Abdelghani Zaalane, les autorités militaires et civiles et la famille universitaire.

Amel Saher