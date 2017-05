Le Coin du copiste : Une programmation originale

L’Opéra d’Alger se met à l’heure du ramadhan avec une programmation artistique spéciale durant tout le mois de jeûne. C’est ce qui ressort de la conférence de presse –la deuxième du genre depuis l’ouverture de l’établissement en juillet 2016– animée mercredi dernier, devant un parterre de journalistes, par Aïssa Rahmaoui responsable des ensembles andalous en compagnie de Nourredine Saoudi, directeur général de cette structure qui commence, malgré son éloignement du centre-ville, à prendre ses marques sur la scène culturelle. C’est donc vers la fin de ce mois, dans trois jours, et ce, jusqu’au 22 juin, que commenceront les soirées musicales avec une programmation de chanteurs et interprètes tous genres confondus –à l’exception de cette omission du genre berbère pour cette édition– célèbres et adulés par le public et les mélomanes qui connaissent par cœur le répertoire de chacun. En plus de ceux qui se produiront sur les plateaux de télévision, quelques minutes seulement après l’appel du muezzin, les Algérois auront l’opportunité de se déplacer en voiture jusqu’à l’Opéra pour apprécier et se divertir en écoutant des morceaux choisis par les artistes. L’originalité de cette programmation 2017 est qu’elle se décline sous la forme de soirées thématiques dédiées aux pratiques musicales les plus en vue dans le pays. Il y aura une soirée typiquement citadine dans le genre « Assimi » intitulée

« Wast eddar » avec notamment des chanteurs chaâbi comme Chaou, Redha Doumaz et Abderrahmane El Kobi, l’objectif pour les organisateurs étant de valoriser cette musique très prisée dans la capitale et surtout de la préserver contre l’oubli pour l’empêcher de disparaître. Par ailleurs, l’humour sera aussi au rendez-vous de ce mois, avec «Le festival du rire», ficelé à «80%» selon le responsable de l’établissement, qui prendra place entre le 9 et le 17 juin et sera animé par l’humoriste belge d’origine algérienne, Nawell Madani. À noter qu’entre autres troupes de ces soirées, “Sawt wa kaman”, dans le genre malouf, sera animée par Hamdi Bennani, mercredi 31 mai à partir de 22h, la troupe de melhoun El-Ferda quant à elle présentera “Kaadat Kenadsa” le 3 juin, tandis que “Mélodies du Tassili” sera animée par l’artiste référence de la musique targuie, Choghli, qui sera accompagné de sa troupe le 5 du mois prochain. S’agissant des billets, ils seront disponibles au niveau même de l’opéra à partir de 500 DA, ont indiqué les responsables.

L. Graba