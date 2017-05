Animation culturelle et artistique à Oran : On ne risque pas de s’ennuyer

Entre le programme dense et varié concocté par l’Office National de Culture et de l’Information (ONCI) et celui de la direction de la culture et les partys branchés organisées par les boîtes privées dans les hôtels de haut standing, les Oranais qui veulent s’offrir des veillées rythmées auront l’embarras du choix. Ainsi, l’ONCI a opté pour la salle de cinéma El Maghreb ex-Régent pour tenir ses activités. Son programme de la première semaine comprend des soirées artistiques de plusieurs genres et styles musicaux qui seront animées, entre autres par Rym Hakiki, Omar Benkhodja, Hadj Maati et Houria Baba. Idem pour la deuxième semaine qui verra la programmation de Baroudi Benkhada, la Troupe Seddaoua, Noura Gnaoua, Amel Sekak, Leïla Borsali et Abdelkader Adda. Le programme de la deuxième quinzaine sera marqué par des soirées prestigieuses notamment celles qui seront animées par la grande star et légendaire de la chanson kabyle Aït Menguelat, Cheb Anwar, Meriem Benallel et Behidja Rahel. Pour sa part, la Direction de la culture de la wilaya d’Oran a élaboré un programme assez varié destiné en particulier aux résidents des cités universitaires et établissements à caractère social, ce qui va permettre à ces derniers de rompre, ne serait-ce que pendant un mois, avec la routine et l’oisiveté. L’on saura à ce propos, que la troupe culturelle de l’association « El Jil» anime le mardi 30 mai une soirée artistique à la cité universitaire « El Badr ». Le jeudi prochain, le centre d’accueil de personnes en détresse « Diar Errahma » abritera une grande soirée animée par des chanteurs locaux sous la direction du chef d’orchestre Bey Bekkaï. Pour les amateurs de la poésie et la littérature, la direction de la culture leur donne rendez-vous le samedi 3 juin au centre scientifique de Haï Djamel. Les associations sont présentes en force dans le programme de la direction de la culture pour le mois sacré. En effet, les associations « Rezlane », « Zabana »

« Art Com » animent des gaâdas ramadanesques respectivement à la résidence universitaire Zeddour- Ibrahim 2, l’établissement de rééducation et le centre de réinsertion juvénile, et le centre de rééducation de Gambetta, et ce, à compter de la 2e semaine du ramadan. Au programme aussi, une soirée andalouse animée par l’association de Cheikh Bensari au centre d’accueil de personnes âgées et une autre dédiée au public de la chanson oranaise qui se tiendra le 9 juin prochain au théâtre Abdelkader-Alloula. Pour ce qui est des soirées organisées par des boîtes privées spécialisées dans l’événementiel, l’on note le retour de la traditionnelle Khaima ramadanesque à l’hôtel le Meridien dont le programme est dédié, comme chaque année, à la chanson raï. L’hôtel four Point à son tour accueille pendant tout le mois, Layali Wahrane qui verront la participation des groupes et artistes de la variété moderne principalement du style occidental. Dans le volet 4e art, l’artiste humoriste Walid Seddik présentera son spectacle « Tabka Binatna » le 31 mai au cinéma Murdjajo et Samir Benalla, son

« One-man-show » au théâtre régional d’Oran le 30 mai.

Amel Saher