Nouveau département dédié aux énergies renouvelables : Une écologiste à la tête du ministère

Eu égard à l’importance dont jouit le domaine des énergies renouvelables en Algérie, c’est tout un département ministériel qui a été consacré à ce créneau avec à sa tête, une spécialiste du domaine, en l’occurrence, Mme Fatma-Zohra Zerouati. Militante de la cause, pour la promotion de l’écologie depuis plusieurs années déjà, la ministre, plus connue pour être une ancienne journaliste à la télévision nationale, est également un cadre des plus dynamiques du parti Tadjamou’a Amal El Djazair (TAJ). Celle-ci dispose, en fait, d’un riche parcours dans le mouvement associatif dédié à la question environnementale ; ce qui la propulsera d’ailleurs au rang de présidente de la fédération des associations de protection de l’environnement avant d’être nommée à la tête du ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables.

Il faut dire que l’intérêt que requiert la préservation de l’environnement et le développement des énergies renouvelables est tel qu’un programme riche et ambitieux devant s’étaler jusqu’à l’horizon 2030 a été mis en place depuis 2011 par les pouvoirs publics.

En effet, c’est un vaste chantier qui est déjà en préparation pour la période de l’après-pétrole. Il est question aussi et surtout des préparatifs pour asseoir les bases d’une économie nationale qui puisse être entièrement à l’abri des fluctuations des prix du pétrole. Le projet consiste à installer une puissance d’origine renouvelable de près de 22.000 MW, ce qui permettra d’augmenter la part de l’électricité générée par des sources renouvelables, tous types confondus, à plus de 27% de la production nationale. Le secteur de l’énergie vise à réaliser le programme des énergies renouvelables et ce, en réduisant le coût élevé de leur exploitation, après l’acquisition de l’expérience dans ce domaine, la mobilisation des universités et des centres de recherches et la fabrication de panneaux solaires et d’appareils utilisés localement. L’implication des investisseurs nationaux est également souhaitée pour booster davantage ce domaine d’activité.

A retenir, également, la mise en œuvre de ce programme sera accompagnée par des mesures incitatives fiscales et un plan de rationalisation et de consommation de l’énergie visant à promouvoir l’éclairage rationnel au niveau des ménages et la réalisation de bâtiments à haute efficacité énergique. C’est, donc, avec détermination que notre pays s’engage sur la voie des énergies renouvelables, d’autant que l’Algérie dispose d’un immense potentiel en énergie solaire. Faut-il le rappeler, la moyenne annuelle d’ensoleillement de tout le territoire est estimée à plus de 2.500 heures et dépasserait les 3.600 heures dans les hauts plateaux. Cette énergie constitue, faut-il le rappeler, l’axe majeur du programme qui consacre au solaire thermique et au solaire photovoltaïque une part essentielle. Outre l’énergie solaire, le programme n’exclut pas l’éolien qui constitue le second axe de développement. Il faut savoir par ailleurs que le secteur des énergies renouvelables — qui est appelé à être moteur économique « majeur « à travers nombre de pays — emploie déjà près de 10 millions de personnes dans le monde. En effet, selon l’Agence internationale des énergies renouvelables (Irena), le secteur des énergies renouvelables a employé, en 2016, pas moins de 9,8 millions de personnes dans le monde ; ce qui représente quasiment le double par rapport au chiffre de 2012 ; sachant que dans son rapport intitulé « Energies renouvelables et emplois - Bilan annuel 2017 «, l’Irena souligne que quelque cinq millions de personnes étaient employées par le secteur en 2012.

« Au cours des 4 dernières années, le nombre d’emplois dans le photovoltaïque et l’éolien a plus que doublé à travers le monde « Le chiffre a quasiment doublé en quatre ans grâce à « la baisse des coûts et l’adoption de politiques favorables, qui ont stimulé les investissements et l’emploi «. « Au cours des quatre dernières années, par exemple, le nombre d’emplois dans le secteur photovoltaïque et le secteur éolien a plus que doublé «, affirme le directeur général de l’Irena. Le nombre d’employés du secteur des énergies renouvelables, hors hydraulique, a atteint les 8,3 millions en 2016. Si on compte les emplois directs dans les grands projets hydrauliques, le chiffre atteint les 9,8 millions d’emplois, précise le rapport. La Chine, le Brésil, les Etats-Unis, l’Inde, le Japon et l’Allemagne sont les pays qui comptent le plus grand nombre d’emplois dans le secteur selon l’Irena. En Chine, 3,46 millions de personnes ont travaillé dans le secteur en 2016, soit une hausse de 3,4%. Le rapport souligne en outre que 62% des emplois dans ce secteur au niveau mondial se trouvent en Asie, une région où le travail d’installation et de fabrication se multiplie.

L’Algérie qui dispose d’un potentiel appréciable en matière d’énergie solaire peut relever le défi des énergies renouvelables, notamment avec l’institution d’un ministère spécialement dédié à ce dossier et à celui de l’environnement.

Soraya Guemmouri