Violences à Tripoli (Libye) : 52 morts parmi les forces pro-GNA

Les forces loyales au Gouvernement d’union nationale (GNA) en Libye ont déploré, hier, 52 morts dans leurs rangs dans les violences de la veille à Tripoli, affirmant avoir repoussé une attaque de groupes rivaux. Hier matin, au premier jour du mois de jeûne de Ramadhan, la situation était relativement calme dans la capitale libyenne, même si des tirs intermittents étaient entendus dans le sud de la capitale. Hachem Bichr, un responsable de sécurité, a indiqué que les forces pro-GNA avaient repoussé vendredi une attaque de groupes rivaux qui tentaient de reprendre des positions dans le centre-ville, mais que les violences avaient fait 52 morts au sein des groupes armés alignés avec le GNA. M. Bichr a, notamment fait état de l’«exécution» de 17 membres d’une force loyale basée dans le quartier d’Abou Slim, dans le sud de la capitale où les combats ont été les plus violents. Il n’était pas possible, dans l’immédiat, de vérifier ces informations et ce bilan de source médicale ou indépendante. Le dernier bilan fourni vendredi soir par le ministère de la Santé faisait état de 28 morts et plus de 100 blessés, sans préciser qui étaient les victimes. Les membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont condamné, vendredi soir, l’escalade de la violence à Tripoli, «appelant toutes les parties en Libye à faire preuve de retenue». Les forces pro-GNA ont annoncé sur leurs pages Facebook avoir vaincu leurs rivaux, et maintenu leurs positions dans la capitale. Elles ont même pu prendre le contrôle de la prison où étaient détenus les principaux dirigeants de l’ancien régime, comme le dernier Premier ministre de Mouammar Kadhafi, Baghdadi El-Mahmoudi, et l’ex-chef des services de renseignements, Abdallah Senoussi. La prison était contrôlée par Khaled Chérif, ex-vice ministre de la Défense de la coalition de milices de Fajr Libya, qui s’était emparée de la capitale en 2014. L’ex-chef de gouvernement mis en place par cette coalition, Khalifa Ghweil, ainsi qu’un autre leader de Fajr Libya, Salah Badi, ont été accusés par le GNA d’être derrière les violences de vendredi. Les forces loyales au GNA avaient chassé en mars des groupes rivaux de leurs fiefs à Tripoli, dans le centre de la ville et aux alentours, au prix de violents combats. Elles peinent cependant à asseoir leur autorité dans la capitale, comme dans le reste du pays.

Pour sa part, le président nigérien Mahamadou Issoufou a appelé hier les membres du G7 à prendre des mesures «pour éteindre le chaudron libyen», et à aider matériellement les pays du Sahel qui veulent créer une force pour combattre les groupes terroristes. «La lutte contre le terrorisme dans les pays du Sahel et du bassin du Lac Tchad exige que des mesures urgentes soient prises pour éteindre le chaudron libyen», a déclaré le président nigérien, lors d’une réunion entre cinq pays africains et les dirigeants du G7 réunis à Taormina, en Sicile. Par ailleurs, un groupe armé a pris vendredi le contrôle d’une prison dans le sud de Tripoli où sont détenus les principaux dirigeants de l’ancien régime de Mouammar Kadhafi, a-t-on indiqué de source judiciaire. Plus d’une trentaine d’importantes personnalités de l’ancien régime sont détenues dans cette prison, parmi lesquelles le dernier Premier ministre de Kadhafi, Baghdadi El-Mahmoudi, et l’ex-chef des services de renseignements, Abdallah Senoussi, tous les deux condamnés à mort en 2015. Les gardes de la prison ont é té contraints de se retirer après une attaque menée par Katiba Thowar Tripoli, un groupe armé loyal au gouvernement d’union (GNA), a indiqué la source judiciaire. Cette même source a fait état de deux morts parmi les gardes. On ignorait dans l’immédiat si ce groupe a gardé les prisonniers sur place, s’il les a transférés dans un autre endroit, ou s’il y a eu des victimes parmi les détenus durant l’attaque.

Par ailleurs, l’aviation loyale au maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l’Est libyen, a annoncé hier avoir participé aux frappes aériennes menées par l’Égypte en Libye en représailles à une attaque contre des coptes en Égypte. Un communiqué publié par l’agence Lana loyale aux autorités de l’Est libyen fait état d’une «opération conjointe» à Derna, lors de laquelle les Égyptiens «ont utilisé des avions de combats modernes de type Rafale». «Des munitions spécifiques» ont été utilisées pour détruire des sites «préalablement identifiés». «Deux autres cibles ont été identifiées au cours de l’opération», a-t-on ajouté de même source. Il est en outre précisé que les attaques ont visé des camps militaires et le quartier général de Majless Moujahidine Derna, un groupe proche d’El-Qaïda qui contrôle la ville de Derna.

M. T. et Agences