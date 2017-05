Expulsion de deux diplomates russes d’Estonie, Moscou : « Un acte hostile qui ne restera pas sans réponse »

Le ministère russe des Affaires étrangères a fustigé, vendredi, la décision d’expulsion de deux diplomates russes d’Estonie, la qualifiant d’acte hostile qui ne restera pas sans réponse. «C’est un nouvel acte hostile et sans aucun fondement, qui entraînera une riposte», a déclaré le ministère russe, suite à l’annonce de l’information faisant état d’un ordre d’expulsion du consul général russe à Narva, Dmitri Kazennov et du consul Andreï Sourgaev.

Le ministère estonien des Affaires étrangères a indiqué vendredi avoir expulsé d’Estonie deux diplomates russes, sans en préciser les raisons, alors que les deux pays vivent des relations tendues. «Nous confirmons que l’Estonie a expulsé deux diplomates russes. Nous ne donnons aucun commentaire à ce sujet», a déclaré Sandra Kamilova, porte-parole du ministère. L’Estonie, pays balte voisin de la Lituanie et la Lettonie, possède une frontière commune avec la Russie. Dans cette région, l’Otan y a déployé quatre bataillons multinationaux, dont un stationne en Estonie. Réagissant à cette expulsion, le sénateur Konstantin Kossatchev, chef de la commission pour les affaires internationales du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe), a indiqué que la Russie doit opposer une réponse adéquate et symétrique à l’Estonie. «L’expulsion des diplomates russes est une nouvelle démarche de la politique hostile de l’Estonie à l’égard de la Russie. Le sens de cette politique est de créer encore et encore des frictions et de provoquer ainsi des tensions et, ensuite, une réaction réciproque de la part de la Russie», a déclaré le sénateur aux journalistes.