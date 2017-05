Exploitation illégale du sable sahraoui : Dépôt de plainte auprès de la commission européenne

La présidente de l’association Baléare amie avec le peuple sahraoui, Catalina Rosselo, compte déposer une plainte auprès de la commissions européenne contre l’exploitation illégale du sable sahraoui déchargé mercredi au port de Palma, en dépit des dénonciations et protestations.

Cette responsable a indiqué qu’elle poursuivra sa dénonciation contre le déchargement du sable sahraoui dans le port de Palma, et qu’elle étudie actuellement les voies et moyens de porter plainte au niveau de la commission européenne. Catalina Rosselo a par ailleurs indiqué qu’elle est en contact avec l’organisation Western Sahara Resource Watch, spécialisée dans le domaine, pour étudier la meilleure façon de déposer plainte auprès de l’instance européenne. À cela s’ajoute, a-t-elle encore indiqué, le projet de loi proposé par l’intergroupe du parlement Baléare pour la paix et la liberté au Sahara occidental qui vise à dénoncer le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental qui n’est conforme ni avec le droit international ni avec le droit européen. Cette exportation illégale du sable sahraoui a été énergiquement dénoncée dimanche dernier par l’association Baléare amie avec le peuple sahraoui, qui a déploré le pillage systématique et en toute impunité des ressources naturelles sahraouies. Plusieurs personnalités politiques de différents partis du parlement Baléare ont soutenu cette action en dénonçant également le pillage des ressources naturelles sahraouies et en demandant de respecter l’arrêt du 16 décembre dernier de la CJUE qui exclut le territoire sahraoui de toute transaction commerciale européenne avec le Maroc.

Ces personnalités ont également prit part mercredi à un rassemblement au niveau du port de Palma pour protester contre le déchargement du sable transporté par le navire Southwester, avec à son bord 35.000 tonnes.