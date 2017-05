Béjaia : 24.853 familles nécessiteuses

L’opération de solidarité du mois de Ramadhan 2017 se poursuit. Toutes les dispositions ont été prises, pour que les 24.853 familles nécessiteuses recensées puissent bénéficier des aides et de la solidarité des organismes publics et des bienfaiteurs privés. Le montant global de la participation financière réservé à cette opération est de 117.598.300,00 DA, représentant la contribution financière du ministère de la Solidarité nationale de 12.000.000,00 DA, la contribution de la wilaya de 12. 000 000,00 DA, la contribution des APC de 43.569 300,00 DA, la contribution de la direction des affaires religieuses sous deux formes avec une aide financière du « Fonds de Zakat», pour 2.852 familles nécessiteuses sous forme de mandat de 7.000 DA, soit 19.964 000,00 DA et une prévision d’achat de 2.000 kits alimentaires pour un montant total de 10.000.000,00 DA. Le Croissant-Rouge algérien (CRA) s’engage à apporter sa contribution en distribuant 3.000 couffins complémentaires. Le couffin de Ramadhan sera composé de deux bidons d’huile de 5 litres, 2 sacs de semoule de 10 kg, 4 paquets de lait instantané en poudre, 2 kg de café moulu, 4 kg de sucre cristallisé, 2 kg de riz blanc, 2 kg de pâtes vermicelle, 2kg de pois chiches, 2 kg de farine et 2 boîtes de 1kg de concentré de tomate. L’opération de distribution des couffins a débuté le 15 mai et s’acheva mardi prochain. Pour les restaurants «El-Iftar», une commission d’inspection des lieux des restaurants a été installée et composée des directions de la santé, du commerce, de la Protection civile et de l’action sociale et de la solidarité (DASS). Il est prévu l’ouverture de 30 restaurants au niveau de la wilaya. Les services de la DASS ont reçu 26 demandes d’ouverture de restaurants Rahma pour l’iftar. Sur les 26 demandes, 15 demandes ont reçu un avis favorable pour servir des repas chauds à partir du premier jour de Ramadhan. Par ailleurs, et comme chaque année, la wilaya a enregistré la contribution de 10 bienfaiteurs privés, 7 comités du Croissant-Rouge à El-Kseur, Seddouk, Amizour, Draâ El-Gaïd, Béjaïa, Adekar, Tazmalt et Souk El-Tenine, et 6 associations caritatives pour l’ouverture de restaurants Rahma «Iftar» , destinés à offrir des repas chauds au moment de la rupture du jeûne pour les nécessiteux, les routiers et les ouvriers résidents hors de la wilaya de Béjaïa. Ainsi, Ramadhan 2017, qui débutera la semaine prochaine, sera le mois de la solidarité et de l’assistance aux nombreuses familles nécessiteuses que compte la wilaya.

M. Laouer