Oran : Ça a vraiment changé !

Dans le passé, Ramadhan à Oran rimait avec les épices aux parfums de terres orientales, piété et spiritualité. Aujourd’hui ou depuis quelques années, ce mois béni renvoie à de nouveaux comportements et modes de consommation, et un nouveau mode vie, tout en préservant son caractère spirituel et de solidarité envers les plus démunis. En effet, les préparatifs du mois de Ramadhan étaient presque semblables chez la majorité des familles oranaises. Pendant le mois, les familles repeignaient entièrement la maison. «C’était une façon de souhaiter la bienvenue à Sidna Ramadhane», raconte Halima, une voisine enseignante qui sortira en retraite prochainement. Celle-ci raconte aussi que Ramadhan était l’occasion idéale pour renouveler la vaisselle de sa cuisine. «Dans ma famille, on renouvelait le service de bols de harira et on achetait aussi une nouvelle poêle pour préparer les principaux plats du menu ramadanesque», dit-elle.

Les préparatifs de Ramadhan n’étaient pas seulement une affaire de femmes. Les hommes aussi ou plutôt ceux qui géraient le budget familial étaient «investis d’une mission» bien définie. Beaucoup de nos aînés racontent que dans le passé, les chefs de famille s’approvisionnaient en viande en légumes pour tout le mois. «Mon père achetait carrément une carcasse de mouton que l’on découpait en plusieurs gros morceaux, et puis l’on conservait au réfrigérateur. Idem pour les principaux légumes. On achetait des caisses de tomates, de pommes de terre, de poivrons et de carottes», nous dit-on. Sinon, hier comme aujourd’hui, on ne peut pas parler de Ramadhan sans évoquer les épices de terres orientales. C’est tout une culture à l’ouest du pays, particulièrement à Oran, à un point tel que de nombreuses familles font le déplacement jusqu’à Maghnia pour s’approvisionner en épices et condiments importés du Maroc. À vrai dire, depuis toujours, le mois de Ramadhan fait le bonheur des marchands d’épices.

De nos jours, Ramadhan est de plus en plus marqué par de nouveaux habitudes et comportements sociaux, même s’il n’a jamais perdu sa principale nature de fête religieuse étant l’un des cinq piliers de l’islam. Ces nouveaux comportements ont impacté même la vie économique. Prenant l’exemple, dans le passé, certaines activités commerciales prennent congé pendant ce mois, dont les salons de coiffures pour femmes qui rouvraient quelques jours avant l’Aïd. «Avant, je fermais mon salon durant les trois premières semaines de Ramadhan, car il n’y avait presque pas de travail pendant cette période. Ce n’était pas vraiment la période où les femmes aimaient se faire belles… Depuis quelques années, on assiste à un bouleversement de ces habitudes. C’est même tout le contraire. Vu le nombre des activités artistiques et culturelles et soirées programmées spécialement pour le mois, les femmes sortent le soir et s’habillent et se coiffent en circonstances. Ce n’est plus comme avant», dit Salim, gérant d’un salon de coiffure. L’autre phénomène observé, ces dernières années pendant le mois béni, est l’activité intense des établissements de restauration le soir. Mieux encore, un nombre de nouveaux établissements vont faire coïncider leur inauguration avec l’entame du mois. Il s’agit surtout de labels et franchises internationaux, «les tacos, les burgers, pizzas et les smoothred Burrito» s’invitent désormais au menu secondaire après le ftour. La pâtisserie dite «universelle» piétine, pour sa part, sur la pâtisserie orientale. Les tartes aux fraises, au citron et les gâteaux russes rivalisent aisément avec la chamia tounsia et la zlabia de Boufarik. Enfin, les rencontres entre femmes qui marquaient les soirées romanesques organisées habituellement à domicile ont presque disparu. Elles ont été discrètement remplacées par les veillées en plein air. Les nombreux nouveaux espaces de loisir et de jardins aménagés créés dans la capitale de l’Ouest sont devenus le lieu incontournable de rencontres des familles oranaises après le ftour, notamment les femmes et les enfants. D’ailleurs, les principales artères du quartier El-Akid-Lotfi, connu pour ses multiples espaces de détente et de loisirs; et l’esthétique du décor de ses belles terrasses, se transforment en places piétonnes.

Amel Saher