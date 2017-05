Annaba, Couffin de Ramadhan : plus de 40.000 familles concernées

Pas moins de 42.529 familles nécessiteuses ont été recensées, pour bénéficier du couffin de la solidarité, à travers les douze communes que compte la wilaya.

C’est ce qu’a révélé le directeur de wilaya de l’action sociale et de la solidarité (DASS), M. Mourad Sayad, précisant, dans ce cadre, que cette opération n’est pas étrangère à la société algérienne en pareille occasion qu’est le mois béni de Ramadhan, qui fait l’objet d’intenses préparatifs depuis des mois. La majorité des familles bénéficiaires du couffin de la solidarité se concentrent dans les communes du chef-lieu de wilaya, d’El-Bouni, de Sidi Amar, d’El-Hadjar et de Berrahal, qui réunissent l’essentiel des habitants de la wilaya.

Plus de 130 millions de dinars provenant des budgets de la wilaya, des douze communes et du ministère de tutelle, ainsi que les institutions de l’État, telle la direction des affaires religieuses et des waqfs, ont été mobilisés pour l’acquisition des couffins du mois béni contenant des produits alimentaires de première nécessité.

Le coût de ce couffin est estimé à 5.000 dinars, a indiqué la même source, ajoutant que ce dernier a connu une amélioration par rapport aux années précédentes. Plus de 33.000 couffins qui ont été achetés par la DASS et les communes, sans compter l’apport des bienfaiteurs et la direction des affaires religieuses et des waqfs, a-t-on expliqué. Entamée depuis une quinzaine de jours, l’opération de distribution du couffin de la solidarité à leurs bénéficiaires a atteint un taux de plus de 40% à l’échelle de la wilaya, a souligné la chef de service au niveau de la DASS, Mme Samira Khadraoui.

À titre d’exemple, près de 5.000 couffins de la solidarité ont été distribués au chef-lieu de wilaya. Toutes les mesures ont été prises par la DASS, dans la perspective de garantir la bonne destination du couffin de la solidarité, et ce en collaboration avec les communes et la direction des affaires religieuses et des waqfs, afin de débusquer les pseudo-familles nécessiteuses, a tenu à préciser son directeur, Mourad Sayad.

Par ailleurs, le Croissant-Rouge algérien, qui est toujours présent en pareille occasion et dans d’autres actions de solidarité, va contribuer avec la distribution de plus de 200 repas chauds à table /jour et près de 80 autres à emporter, a fait savoir son président, M. Abdelhamid Bouzid.

En plus du couffin de Ramadhan, il est prévu également 20 restaurants de la Rahma destinés à la restauration des passagers et aux personnes sans domicile fixe (SDF). Ils seront implantés à Annaba, El-Bouni, Aïn Berda, El-Hadjar et Berrahal, où toutes les dispositions ont été prises pour encadrer ces restaurants de la clémence, en collaboration avec la direction des affaires religieuses et des waqfs.

