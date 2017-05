Gambie : Sang Dong convoque 24 joueurs pour le Bénin

Le sélectionneur de l'équipe gambienne de football Sang Dong a fait appel à 24 joueurs pour le match en déplacement face au Bénin le 11 juin prochain à Cotonou, dans le cadre de la 1re journée (Gr. D) des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019. Parmi les joueurs convoqués, seuls 6 éléments évoluent en championnat local alors que les autres jouent au sein de différents clubs notamment en Europe. En prévision de leur match face au Bénin, les "Scorpions" effectueront un stage au Ghana qui sera ponctué par un match amical face aux "Black Stars". En mars dernier, la Gambie (166e au dernier classement de la FIFA) avait battu la Centrafrique en amical (2-1). Outre le Bénin et la Gambie, le groupe D est composé également de l'Algérie et du Togo qui s'affronteront le 11 juin à 22H00 au stade Mustapha-Tchaker de Blida.



Liste des 24 joueurs convoqués

Gardiens de but : Modou Jobe (ASC Linguère/ Sénégal), Baboucarr Gaye (Arminia Bielefeld/ Allemagne), Alagie Nyabally (Real de Banjul/Gambie) Défenseurs: Dawda Ngum (FC Rosengard/ Suède), Simon Richter (FC Roskilde/ Danemark), Pa Modou Jagne (FC Sion/ Suisse), John Bass (Brikama United/ Gambie), Mamadou Danso (Kelantan FA/ Malaisie), Bubacarr Sanneh (AC Horsens/ Danemark), Omar Colley (KRC Genk/ Belgique), Mass Manga (Hawks FC/ Gambie) Milieux : Sulayman Marreh (Granada CF/ Espagne), Gregory Sambou (Ports Authority FC/ Gambie), Tijan Jaiteh (Bnei Yehuda), Hamza Barry (Hadjuk Split/ Croatie), Alasana Manneh (Fc Barcelona/ Espagne), Modou Barrow (Swansea City/ Angleterre), Mustapha Carayol (Nottingham Forest/ Angleterre), Bully Drammeh (Real De Banjul/ Gambie), Sainey Sambou (Brikama United/ Gambie) Attaquants : Yusupha Njie (Fus Rabat/ Maroc), Ali Sowe (Vibonese/ Italie), Lamin Jallow (Trapani/ Italie), Bubacarr Trawally (Yanbian Funde/ Chine).