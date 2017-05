Handball, Coupe d’Algérie seniors (messieurs / dames) : Doublé pour le GS Pétroliers

Le GS Pétroliers a réussi le doublé en Coupe d'Algérie de handball, en s'imposant aussi bien chez les messieurs que chez les dames, respectivement (28-21) contre l'Entente Sportive Aïn Touta, et (25-21) contre le Handball Club El Biar. La finale dames a été la première à se dérouler dans la salle omnisports de Chéraga (Alger) et les Elbiaroises peuvent nourrir bien des regrets d'être passées à côté de l'exploit, car ayant fait jeu égal avec les Pétrolières pendant pratiquement tout le match. Le score était d'ailleurs de sept buts partout après un quart d'heure de jeu, et ce n'est que vers la fin de la première mi-temps que la défense du HBCEB a commencé à prendre l'eau, rejoignant ainsi les vestiaires avec un retard de quatre buts (16-12). Après la pause, l'entraîneur Elbiarois Achour Karim a incorporé d'entrée de jeu la gardienne Fatma Boussora, en lieu et place de Soumia Khoukhou, tout en optant pour une défense avancée, qui a bien fait le job derrière, puisque les camarades de Ratiba Hasnaoui n'ont encaissé qu'un seul but pendant les sept premières minutes de la deuxième mi-temps. Malheureusement pour elles, le rendement offensif n'a pas été aussi bon, en grande partie à cause de l'excès de précipitation. Les El-biaroises ont en effet raté un minimum de six occasions franches, rien qu'au début de cette deuxième mi-temps, et c'était beaucoup trop pour une équipe qui était menée au score, et qui espérait renverser la vapeur. De leur côté, les Pétrolières ont su garder leur sang froid, même aux pires moments de la rencontre, ce qui leur a permis de conserver leur avance au score, et de s'imposer au final (25-21). Un quart d'heure après les dames, c'était au tour des messieurs de faire leur entrée sur le terrain, et avec eux, le niveau technique est très vite monté d'un cran, particulièrement chez les gardiens de but, ayant pesé d'un poids considérable sur les moments forts de la rencontre. Que ce soit Abdelmalek Slahdji (GSP), ou Bouguenna Nour El Islam (ESAT), les arrêts étaient en effet aussi spectaculaires que décisifs, et ont joué un rôle déterminant dans les différentes tournures qu'avait pris cette finale messieurs. Disposant cependant d'une meilleure attaque, les Pétroliers ont pris l'ascendant, terminant la mi-temps avec quatre buts d'avance (16-12). Au retour des vestiaires, l'ESAT a réussi une petite "remontada" en revenant à 17-20, mais cette grosse débauche d'énergie l'a considérablement émoussée, au point de s'effondrer complètement en fin de match, passant de 18-22 à 21-28 en l'espace de quelques minutes avant le coup de sifflet final. L'expérience et la fraîcheur physique des Pétroliers a joué un rôle déterminant dans la gestion de cette fin de match, et c'est ce qui a fait la différence.

Réda Zeguelli (Entraîneur en chef du GSP) : «C'était un match difficile, face à un adversaire coriace, qui n'a vendu que chèrement sa peau. Mais nos joueurs ont été solides moralement, ce qui leur a permis de bien gérer les moments forts de cette finale.

Je les félicite d'ailleurs pour tous leurs efforts. Je tiens à remercier aussi notre président, car c'est grâce à la confiance qu'il a placée en nous que nous sommes arrivés là. Même lorsque le club avait tout perdu en 2014 (ndlr, coupe et championnat), il a continué à nous soutenir et aujourd'hui, nous en récoltons les fruits.»



Habib Kheraïfia (Entraîneur en chef de l'ESAT) : «C'était une finale de coupe et nous sommes déçus de l'avoir perdue, même s'il y avait une belle équipe en face, car ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'en disputer une. Nous avons bien démarré le match. Même en deuxième mi-temps, nous étions bien revenus au score, mais la suite a été moins bonne.

Nous avons raté beaucoup d'occasions et à ce niveau là, ça ne pardonne pas. Ce n'est pas pour me trouver de fausses excuses, mais je tiens à dire que nous avons disputé cette finale avec des joueurs amoindris, que j'ai récupérés blessés, et cela a pesé dans l'issue finale de la rencontre".

Résultats complets des finales de la Coupe d’Algérie



- (U16) : GS Pétroliers - NRF Constantine 12-0 (forfait du NRFC)

- (U17) : JS Mila -JS Arbaa 28-33

- (U18) : NRB Hammamet - GS Pétroliers 21-18

- (U19) : CRB Baraki - JS Messaïssa 33-30

- (U20) : HBC El Biar - GS Pétroliers 31-20

- (Seniors dames) : GS Pétroliers - HBC El Biar 25-22

- (Seniors hommes) : ES Aïn Touta - GS Pétroliers 21-28 .

Palmarès

1966-1967 : CR Belouizdad

1967-1968 : USM Annaba

1968-1969 : GCS Alger

1969-1970 : GCS Alger

1970-1971 : CSS Kouba

1971-1972 : Nadit Alger

1972-1973 : Nadit Alger

1973-1974 : NAR Alger

1974-1975 : CS DNC Alger

1975-1976 : Nadit Alger

1976-1977 : CS DNC Alger

1977-1978 : non jouée

1978-1979 : Nadit Alger

1979-1980 : Nadit Alger

1980-1981 : CS DNC Alger

1981-1982 : MC Alger

1982-1983 : MC Alger

1983-1984 : MC Oran

1984-1985 : Nadit Alger

1985-1986 : MC Oran

1986-1987 : MC Alger

1987-1988 : OC Alger

1988-1989 : MC Alger

1989-1990 : MC Alger

1990-1991 : MC Alger

1991-1992 : non jouée

1992-1993 : MC Alger

1993-1994 : MC Alger

1994-1995 : MC Alger

1995-1996 : IRB Alger

1996-1997 : MC Alger

1997-1998 : MC Alger

1998-1999 : MC Alger

1999-2000 : MC Alger

2000-2001 : MC Alger

2001-2002 : MC Alger

2002-2003 : MC Alger

2003-2004 : MC Alger

2004-2005 : MC Alger

2005-2006 : MC Alger

2006-2007 : MC Alger

2007-2008 : MC Alger

2008-2009 : GS Pétroliers

2009-2010 : GS Pétroliers

2010-2011 : GS Pétroliers

2011-2012 : non jouée

2012-2013 : non jouée

2013-2014 : GS Pétroliers

2014-2015 : CRB Baraki

2015-2016 : MC Saïda

2016-2017 : GS Pétroliers.