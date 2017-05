Equipe nationale, Le stage de Sidi-Moussa débutera le 2 juin : Alcaraz prépare la Guinée et le Togo

Après une tournée de dix jours en Europe, qui l’a vu rencontrer dix-huit joueurs professionnels entre l’Espagne, l’Allemagne, la France, la Belgique, l’Angleterre et enfin le Portugal, le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, est rentré directement à Alger, en début de semaine dernière, et s’est mis au travail dans la foulée.

Outre faire le point sur sa tournée et échanger ses premières impressions qui s’étaient dégagées de ses face-à-face avec les joueurs, avec ses assistants, il est surtout question pour le sélectionneur national de préparer le prochain stage de l’EN, qui débutera officiellement le 2 juin prochain au centre technique national de Sidi-Moussa.

Une réunion technique a eu lieu à cet effet jeudi entre Lucas Alcaraz et son staff à Sidi Moussa. A l’ordre du jour, discuter vraisemblablement de la liste finale des joueurs à retenir pour les deux prochaines sorties des Verts et arrêter le programme de préparation. En effet, l’EN aura à jouer les 6 et 11 juin prochains deux matches dont un en amical face à la Guinée et le second face au Togo dans le cadre des éliminatoires à la CAN-2019. Sans surprise, les deux matches se joueront au stade Mustapha-Tchaker de Blida, un choix exclusivement des joueurs qui, par habitude ou superstition ont fait savoir qu’ils voulaient continuer à se produire à domicile, à Blida, plutôt qu’au 5-Juillet, bien que le complexe olympique ait beaucoup plu au sélectionneur.

En parlant de la liste à proprement dite, celle-ci ne devrait pas comporter beaucoup de surprises. On parle néanmoins avec insistance du retour de Sofiane Feghouli, écarté lors de la CAN-2017 par George Leekens. En outre, certaines informations évoquent l’envie de Lucas Alcaraz d’injecter du sang neuf au groupe. Ilias Hassani ou encore Alexandre Oukidja, ou encore Youri Berchiche seraient des cibles de choix de l’Espagnol en vue de renforcer les rangs des Verts. Lucas Alcaraz devrait rendre sa liste définitive au courant de cette semaine.

Arrivée récemment à la tête des Verts en remplacement du Belge George Leekens, Alcaraz aura à effectuer de tests cruciaux le 6 et 11 juin prochains. Il aura à cœur de rassurer les Algériens et gagner définitivement leur estime. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.

Amar G.

----------------/////////////////

Guedioura convoqué

L'international algérien Adlene Guedioura, sociétaire de Middlesbrough est convoqué pour les deux matchs des Verts contre respectivement la Guinée en amical et le Togo en qualification de la CAN-2019 en juin prochain, a indiqué le club anglais de Championship sur son site officiel vendredi. Le milieu de terrain des "Boro" avait rencontré la semaine dernière à Londres le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Algérie à l'occasion de sa tournée européenne où il avait exposé son programme et sa philosophie de jeu. La sélection algérienne affrontera la Guinée en amical le 6 juin à 22h00 au stade Mustapha-Tchaker de Blida avant de croiser le fer contre les Eperviers du Togo le 11 juin également à 22h00 à Blida pour le compte de la première journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2019, groupe D.