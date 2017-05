Installation du ministre du Commerce Ahmed Saci : Réduction des importations et préservation du pouvoir d’achat

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, lors de la cérémonie d'installation du nouveau ministre du Commerce Ahmed Saci, que la réduction des importations et la préservation du pouvoir d'achat du citoyen figuraient en tête des priorités du secteur. «Votre mission consiste en la préservation de l'économie et de la production nationale, par la réduction des importations des produits fabriqués localement (...), sans pour autant causer de pénurie sur le marché ou enfreindre les conventions et accords internationaux de l'Algérie», a indiqué M. Tebboune à l'adresse du nouveau ministre qui lui succède à la tête du ministère du Commerce. «Le pays s'est engagé dans une politique de réduction des importations qui ont atteint un niveau insupportable, qui tourne autour des 60 milliards de dollars, ces deux dernières années, et ce à travers l'introduction des licences d'importation, ce qui a permis de réduire ce chiffre à 46 milliards de dollars», a affirmé le Premier ministre, ajoutant que le secteur «s'emploie à réduire cette facture de 10 autres milliards de dollars, cette année, notamment par la réduction des importations des produits accessoires d'environ 6 à 7 milliards de dollars». «Des mesures doivent être prises dans ce sens. Nous n'importerons plus de produits accessoires pour ne pas avoir à nous endetter par la suite, ce qui serait inconcevable (...). Nous avons des besoins financiers dans des secteurs importants et stratégiques», a poursuivi le Premier ministre, ajoutant que l'Algérie comptait le plus grand nombre d'importateurs et de produits importés. Dans ce contexte, le ministre a cité la facture d'importation des téléphones portables, laquelle a dépassé les 600 millions de dollars en 2016, précisant que ce créneau serait également concerné par les licences d'importation. Il a mis l'accent sur l'impératif de revoir certains décrets relatifs aux licences d'importation pour une meilleure rentabilité de ce système. Il s'agit du décret inhérent à la commission chargée de l'examen des demandes et du décret relatif à la commission d'octroi des licences.

Le Premier ministre considère que les membres de ces deux commissions était minime comparé à la mission qui leur est assignée, appelant à revoir le nombre de leurs membres, ainsi que leur représentation. La préservation du pouvoir d'achat et de la santé du citoyen est une priorité pour le nouveau ministre, selon M. Tebboune qui a mis l'accent sur la nécessité d'intensifier les opérations de contrôle des produits de large consommation pour protéger le citoyen pour ce qui est du rapport qualité/prix en plus de lutter contre la spéculation. Le Premier ministre a félicité M. Saci pour sa nomination à la tête de ce secteur «sensible» qui exerce une influence sur l'économie nationale, lui adressant ses vœux de succès. M. Saci a, pour sa part, affirmé qu'il ne ménagera aucun effort et qu'il mettra son expertise au service de la gestion du secteur, tout en poursuivant les efforts visant à réduire les importations. «Nous nous emploierons à poursuivre les orientations du gouvernement relatives à la politique du commerce extérieur en vue de protéger l'économie nationale», a-t-il dit. M. Ahmed Saci a occupé le poste de wali d'Adrar en 2010 et celui de Tlemcen en 2013. Natif de la wilaya de Naâma, le nouveau ministre du Commerce a occupé plusieurs postes dans différentes daïras et wilayas du pays. Il a été secrétaire général de la wilaya de Sétif, chef de daïra à Béni Abbès, puis à Taghit (Béchar), avant d'être nommé chef de daïra à El-Hassasena (Saïda). Il a également été secrétaire général de la wilaya de Tindouf, puis de la wilaya de Saïda. Âgé de 61 ans et père de quatre enfants, M. Saci est diplômé de l'École nationale d'Administration (ENA).