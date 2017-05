Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia : Consentir davantage d’efforts

Le nouveau ministre des Finances, Abderrahmane Raouia, a pris, vendredi, ses nouvelles fonctions, en remplacement de M. Hadji Baba Ammi, suite à la nomination jeudi par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, des membres du nouveau gouvernement, conduit par le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune. La cérémonie de passation de pouvoirs s'est déroulée au siège du ministère des Finances, en présence du ministre délégué sortant chargé de l'Économie numérique, Mouatassem Boudiaf, de cadres du secteur et de directeurs de banques et de différentes institutions financières.

À cette occasion, M. Raouia a adressé ses remerciements au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour la confiance qu'il a placée en sa personne, affirmant qu'il «ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre du programme du Président». «Beaucoup de tâches complexes devraient être accomplies avec plus d'efficacité, à l'instar du programme de règlement budgétaire tracé par le gouvernement au titre de la loi de finances 2017», a-t-il indiqué, exprimant son souhait que «le travail qui sera accompli soit à la hauteur des attentes» et appelant les cadres du secteur à «consentir davantage d'efforts au service du pays».

À une question sur l'augmentation des recettes de la fiscalité ordinaire, le ministre a indiqué que la feuille de route y afférente «est prévue par le programme économique en vigueur». «Nous devons poursuivre le développement de la fiscalité ordinaire sans que cela pèse sur le citoyen». M. Raouia a exprimé ses remerciements au ministre sortant, M. Baba Ammi, et au ministre délégué sortant, M. Boudiaf, pour le «grand travail qu'ils ont accompli».

Pour sa part, M. Baba Ammi a félicité le nouveau ministre qui «était à la tête d'une Direction considéré comme un pilier du ministère des Finances, à savoir la Direction générale des impôts (DGI)», appelant les cadres du ministère à aider son successeur dans l'accomplissement de sa mission et la poursuite du travail entamé au cours des dernières années, dans le cadre de la modernisation du secteur. M. Baba Ammi a insisté sur l'importance du travail entamé au titre du nouveau modèle de croissance économique, notamment sa première étape 2017-2019, qui permettra, a-t-il dit, «à notre pays d'asseoir la base favorisant le passage vers une économie développée à l'horizon 2035». M. Abderrahmane Raouia est né le 7 novembre 1960 à Mostaganem. Il est diplômé en sciences juridiques de l'université d'Alger et également titulaire d'un diplôme de l'École nationale des impôts de Clermont-Ferrand.

En fonction depuis 1985 dans le secteur financier, M. Raouia a entamé sa carrière au ministère des Finances, successivement comme Administrateur à la Direction des études et de la législation fiscale (1985-1987), Chef de bureau des Conventions fiscales internationales (1990-1993), Sous-directeur des conventions fiscales internationales (1993-2000) et Directeur de la Législation fiscale (2000-2003). Sur le plan international, M. Raouia a été Expert du Fonds monétaire international (FMI) en République démocratique du Congo de 2003 à 2005. Il a, par la suite, été désigné comme Chargé d'études et de synthèse au Cabinet du ministre des Finances de 2005 à 2006, puis Directeur général des Impôts depuis juin 2006 jusqu'à sa nomination, jeudi, à la tête du ministère des Finances. M. Raouia est marié et père de deux enfants.