Nouveau gouvernement Tebboune : Des ministres prennent leurs fonctions

Le nouveau ministre de l'Énergie, Mustapha Guitouni, a pris ses nouvelles fonctions, en remplacement de M. Noureddine Boutarfa. La cérémonie de passation de pouvoirs s'est déroulée au siège du ministère de l'Énergie en présence des cadres du secteur et de directeurs de différentes entreprises et établissements relevant du ministère. À cette occasion, M. Guitouni a adressé ses remerciements au Président Bouteflika, pour la confiance qu'il a placée en sa personne, affirmant qu'il ne ménagera aucun effort «pour être à la hauteur de cette confiance». Il a également rendu un vibrant hommage à M. Boutarfa, qui a réalisé, a-t-il affirmé, «un travail exceptionnel avec beaucoup d'abnégation et a répondu avec dévouement à ses missions au sein de ce secteur structurant de l'économie algérienne».

Par ailleurs, le nouveau ministre a estimé qu'en dépit de la baisse des prix du pétrole, le secteur de l'Énergie doit continuer de jouer un rôle majeur «afin de soutenir l'ambitieux programme de modernisation et d'industrialisation du pays» qui s'inscrit dans le cadre du programme du Président Bouteflika. À cet effet, a-t-il poursuivi, «nous avons de nombreux défis à relever, aussi bien dans l'amont que dans l'aval pétrolier». Il est important, a-t-il poursuivi, «que nous répondions à la demande énergétique croissante dans l'ensemble du territoire national». Selon M. Guitouni, «nous ne ménagerons aucun effort pour répondre à cette demande, car nous sommes parfaitement conscients que l'énergie électrique contribue au développement économique et social de notre pays». «Dans le souci de valoriser toutes nos ressources énergétiques, le Président de la République a placé les énergies renouvelables au rang de priorité nationale. À cet effet, notre mobilisation pour la promotion des énergies renouvelables doit être un impératif dans notre démarche de développement commune que nous allons entreprendre avec le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables, en vue de mettre en œuvre le projet Atlas1 d'une capacité de 4.050 MWc», a-t-il avancé. Pour sa part, M. Boutarfa, tout en félicitant son successeur et lui souhaitant la réussite, a remercié les cadres du ministère et entreprises du secteur pour le soutien qu'il a trouvé en eux durant la période «intense» qu'il a passée à la tête du ministère. Titulaire d'un ingéniorat d'État en géodésie et photo-gramétrie et informatique appliquée, M. Guitouni, qui a également suivi des formations complémentaires en France, a entamé sa carrière en 1970 à Sonelgaz, dans laquelle il a occupé plusieurs postes techniques, avant d'être nommé directeur de distribution de plusieurs wilayas, à savoir Saïda (1985-1989), Mascara (1989-1982), Oran (1992-1997), Béchar (1997-2000) et Alger (2000-2005).

Le nouveau ministre avait exercé comme directeur général de la Société de distribution de l'électricité et du gaz d'Alger (SDA), de 2006 à 2009, puis comme PDG de Sonelgaz de juin 2016, jusqu'à sa nomination, jeudi, dans son nouveau poste de ministre.