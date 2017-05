Attentat de Manchester : Nouvelles arrestations

La police britannique a arrêté deux hommes tôt hier à Manchester, marquant un nouveau progrès dans l’enquête pour démanteler le réseau terroriste derrière l’attentat de lundi, et le pays s’apprêtait à passer un long week-end férié sous haute protection des forces de sécurité. La police de Manchester a procédé à une « explosion contrôlée » lors d’une perquisition menée dans le quartier de Cheetham Hill, dans le nord de Manchester, et arrêté deux hommes de 20 et 22 ans, indique un communiqué. Ces nouvelles arrestations portent à 11 le nombre d’individus en garde à vue au Royaume-Uni. Le chef de l’anti-terrorisme Mark Rowley a indiqué vendredi que la police faisait des progrès « immenses » et continuait à explorer des pistes « importantes », assurant qu’une « bonne partie » du réseau terroriste avait été démantelée.