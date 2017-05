Climat : Pas d’accord au G7 avec les états-Unis

Les dirigeants du G7 ont reconnu hier leur incapacité à trouver un terrain d’entente avec les Etats-Unis sur la lutte contre le réchauffement climatique, et en prendront acte dans leur déclaration finale, a indiqué la présidence française. « Les Etats-Unis sont en train de réévaluer leur politique en matière de climat, les six autres pays du G7 réaffirmeront leur engagement (en faveur de l’accord de Paris) en prenant acte » de cette position américaine, a affirmé un représentant de la délégation française au G7. Des sources européennes ont également confirmé que le communiqué final acterait l’absence de position commune entre les Etats-Unis et les six autres membres du G7.

Le climat et le commerce international constituent les deux grands points de divergence entre les Etats-Unis et ses partenaires du G7 (Grande-Bretagne, Allemagne, France, Canada, Italie, Japon), réunis depuis vendredi à Taormina, en Sicile. Le président américain Donald Trump, qui avait averti avant le G7 qu’il ne déterminerait sa position qu’après ce sommet, n’a pas varié dans sa position, malgré les plaidoyers des six autres dirigeants en faveur de l’accord de Paris, selon la même source. L’Elysée se refuse à parler d’« échec », même s’il reconnaît que « ce n’est pas une formulation idéale ». L’accord de Paris, conclu en novembre 2015, vise à contenir le réchauffement climatique « bien en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels », et a constitué un succès diplomatique historique. Les Etats-Unis réfléchissent à sortir de certains domaines de l’Accord de Paris et à réviser à la baisse leur niveau d’engagement.