Syrie : Des civils fuient des villes aux mains de l’« EI »

Des centaines de civils fuient deux villes tenues par le groupe Daech dans l’est de la Syrie après une série de raids qui ont fait de nombreux morts. Un « déplacement de grande ampleur » a lieu à partir des villes de Mayadine et Boukamal, selon les medias se basant sur des témoignages. Des centaines de civils fuient les deux villes et se dirigent vers des villages alentours. Les civils avaient commencé à fuir vendredi et le mouvement se poursuivait hier matin. Mayadine et Boukamal, distantes d’une cinquantaine de kilomètres, sont des villes situées dans la province orientale de Deir Ezzor, riche en pétrole, en grande partie sous le contrôle de Daesh. Elles sont régulièrement bombardées par l’aviation de la coalition internationale dirigée par Washington. Vendredi, au moins 80 civils, tous membres de familles de terroristes, ont péri dans des frappes aériennes de la coalition. 33 enfants figurent parmi les victimes. La coalition, qui lutte contre l’EI depuis 2014 en Syrie et en Irak, a mené de nombreux raids aériens sur les positions terroristes