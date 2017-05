Bataille de Mossoul : L’ultime offensive

Les forces irakiennes ont lancé une offensive sur plusieurs fronts pour reprendre les derniers quartiers de Mossoul tenus par l’organisation autoproclamée « Etat islamique » (EI/Daech), a annoncé hier le Commandement conjoint des opérations (JOC), qui coordonne la lutte contre l’EI en Irak. « Les forces armées ont attaqué le quartier al-Shifaa et l’Hôpital républicain. La police fédérale a attaqué le quartier de Zinjili, et les forces du contre-terrorisme (CTS, unité d’élite, ndlr) ont attaqué le quartier al-Saha al-Oula », a détaillé le JOC dans un communiqué.

Ces trois quartiers se situent au nord de la vieille ville, un dédale de ruelles étroites densément peuplées où environ 250.000 civils, selon des responsables humanitaires et d’organisations de droits de l’homme, sont retenus par les jihadistes afin de servir de « boucliers humains ». Les forces de l’armée, du ministère de l’Intérieur et de la police, appuyées par une coalition internationale conduite par les Etats-Unis, ont lancé mi-octobre une vaste offensive pour reconquérir Mossoul, la deuxième ville d’Irak située dans le nord du pays et qui a été prise par l’EI en juin 2014. Après s’être emparés fin janvier de la partie orientale de la ville, elles se sont lancées le 19 février à l’assaut de la partie ouest, dont elles ont repris une bonne partie.