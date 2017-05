Prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes : Arrêt de la grève de la faim

Des centaines de détenus palestiniens ont mis fin à leur grève de la faim entamée le 17 avril dans des prisons israéliennes, pour améliorer leurs conditions de vie, ont annoncé hier des sources palestiniennes et israéliennes.

Le mouvement a été suspendu à la suite d’un accord conclu entre les représentants des prisonniers et les autorités israéliennes, a indiqué le président du Club des prisonniers Qaddura Farès. Une porte-parole de l’administration pénitentiaire israélienne a confirmé à l’AFP la fin de la grève suivie par plus de 800 détenus ces derniers jours. Cette annonce intervient le jour du début du ramadhan. Elle fait suite à la demande formulée jeudi par le président palestinien Mahmoud Abbas d’une médiation américaine afin de mettre fin à ce mouvement de protestation susceptible d’embraser les territoires palestiniens au cas où la prolongation de la grève aurait provoqué la mort de détenus. Selon la porte-parole israélienne, l’accord a été conclu avec le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et l’Autorité palestinienne et non avec des représentants des grévistes. Il prévoit que les prisonniers auront droit à deux visites par mois contre une, avant le début de la grève.

Cette revendication était l’une des principales présentées par les grévistes. En revanche, ces derniers n’ont pas obtenu la mise à leur disposition de téléphones publics dans les prisons comme ils le réclamaient, a précisé la porte-parole.

Une trentaine de prisonniers avaient été hospitalisés ces derniers jours en raison de la détérioration de leur état de santé, selon l’administration pénitentiaire. Le président Abbas avait indiqué avoir demandé jeudi la médiation américaine à l’émissaire Jason Greenblatt qu’il a reçu à Ramallah deux jours après la venue en Israël et en Cisjordanie du président Donald Trump. Les Palestiniens ont multiplié les contacts internationaux depuis le début de cette grève de la faim initiée par Marwan Barghouthi, qui purge plusieurs peines de prison à perpétuité. Les prisonniers entendaient donner l’alerte sur les conditions de détention des 6.500 Palestiniens incarcérés par Israël, dont des dizaines de femmes et d’enfants, et dénoncer le système judiciaire israélien appliqué aux Palestiniens des Territoires occupés. Le sort des prisonniers est particulièrement sensible parmi les Palestiniens : plus de 850.000 d’entre eux (pour une population de 4,5 millions dans les Territoires) sont passés par les prisons israéliennes depuis le début en 1967 de l’occupation israélienne.



Climat explosif à Ghaza



Dans l’enclave palestinienne, Ghaza, la situation reste alarmante. Le coordonnateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, a prévenu vendredi le Conseil de sécurité que la crise humanitaire s’aggrave à Ghaza au cours du mois écoulé, ce qui avait instauré un climat « explosif ».

« Depuis que le Hamas a établi, en mars, un Comité administratif, une institution parallèle chargé de diriger les affaires gouvernementales à Ghaza, la lutte politique acharnée entre les Palestiniens a entraîné une détérioration des relations entre le Hamas et le Fatah », a déclaré M. Mladenov devant les membres du Conseil, en énumérant la réduction des salaires des employés du secteur public à Ghaza, la difficulté de l’accès à l’électricité, à l’eau, et aux services de santé et d’assainissement, et la hausse des prix alimentaires, conséquences des restrictions et du blocus imposés par Israël. Le coordonnateur spécial a assuré que l’ONU s’efforce d’atténuer les conséquences humanitaires de cette crise. Ainsi, une opération d’urgence pour livrer des combustibles est en cours, mais les réserves vont s’épuiser dans les jours à venir. Il a donc appelé l’Autorité palestinienne, le Hamas et Israël à s’acquitter de leurs responsabilités à l’égard des Ghazaouis.

R. I.