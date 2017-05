Dans la lucarne : Un verrou nommé CAB-DRBT

Tout le monde sait qu’il ne nous reste pas beaucoup de temps avant la fin du présent exercice. On n’est qu’à trois matches avant de prendre congé et entamer les préparations de la prochaine saison. Pour le moment, la fin de la saison est fixée au 14 juin prochain, nonobstant que La FAF et ses partenaires (Bureau Fédéral et la LFP) peuvent à tout moment modifier le calendrier. De ce fait, elle risque de perdurer dans le temps. Là, on ne peut pas être péremptoire et dire que cela ne peut pas se faire du moment que c’est le président Zetchi lui même qui l’a dit. Il y a lieu donc d’être prudent et ne rien avancer qui risque de tout compromettre notamment les trois matches restants, très importants, aussi bien pour le haut que le bas du classement général. Suspense, puisque personne ne peut prédire à l’avance le déroulement des matches à venir et leur tendance. Ceci dit, nous savons que nos clubs sont devenus professionnels depuis la saison 2010/2011. Six ans après, on peut affirmer que beaucoup de choses restent encore à accomplir. On sait que nombreux sont nos clubs dits d’élite qui ne possèdent pas leur propre infrastructure. On fait de la sous-traitance avec les propriétaires des stades qui, dans la plupart des cas, sont à l’Etat. Nos clubs non-seulement ne possèdent pas de stade, mais, le plus drôle, c’est que certains n’ont pas d’éclairage. C'est-à-dire que si l’on voulait organiser des matches en nocturne, on ne pourrait pas. C’est d’ailleurs l’un des problèmes posé à la Commission des compétitions de la LFP. Nul n’ignore qu’à partir de la 26ème journée, tous les matches se joueront le même jour et à la même heure afin d’éviter les « arrangements » et autres « combines » de matches. C’est vrai que cette fois-ci, on n’a pas tellement été regardant, puisqu’il y a des matches programmés à 16h, alors que d’autres l’ont été à 18h et même 19h. Ce qui est contraire à la règlementation en vigueur.

Pour les trois matches restants, comme ils vont se jouer pendant le mois sacré du Ramadhan, il a été décidé de faire jouer tous les matches en nocturne ; ce qui ne peut que faire plaisir aux fans des différentes équipes. Toutefois, les organisateurs algériens ont buté sur le problème des deux clubs de l’Est, à savoir le CAB et le DRBT. Leurs enceintes sportives ne sont pas équipées d’éclairage ; ce qui rend impossible leurs matches en nocturne. La LFP leur avait proposé de choisir une autre domiciliation, autre que celle où ils le sont actuellement. Réponse négative car ils craignent de se faire « blouser » du fait que cela diminue leurs chances de gagner et assurer le maintien. Face à cette intransigeance—qui peut se comprendre— les matches ont été programmés le même jour à 17h. Voilà qui clarifie les choses et permet au Championnat national de se poursuivre, même durant le mois sacré. Pourtant, ce n’est pas la première que nos clubs jouent pendant le Ramadhan. Ce qui nous laisse pantois, c’est qu’en 2017 des équipes, dites professionnelles, ne disposent pas d’éclairage dans les stades où elles sont domiciliées sachant qu’il y a un cahier de charges exigeant à ce sujet.

Sidérant !

Hamid Gharbi