Italie : Gennaro Gattuso entraîneur des jeunes de l’AC Milan

Gennaro Gattuso, ancien milieu de terrain de l'AC Milan et de l'équipe d'Italie, a été nommé vendredi entraîneur de la Primavera, l'équipe de jeunes du grand club lombard. «Rino Gattuso est de retour. Il est le nouvel entraîneur de la Primavera du Milan. On s'était dit au revoir le 13 mai 2012 en se promettant de se retrouver un jour. Aujourd'hui, cinq ans plus tard, nous sommes à nouveau ensemble et Rino Gattuso est de retour à la maison», a écrit l'AC Milan dans un communiqué. Gattuso, milieu de terrain à la hargne incomparable, a joué au Milan de 1999 à 2012. Il y a gagné deux championnats d'Italie, deux Ligues des Champions et une Coupe d'Italie. Il compte également 72 sélections avec l'équipe d'Italie, au sein de laquelle il a été champion du monde en 2006. En tant qu'entraîneur, il a connu plusieurs expériences mitigées, avec Sion en Suisse, l'OFI Crète en Grèce ou Palerme et Pise en Italie.