Assemblée générale élective du Comité Olympique Algérien : Berraf réélu

Mustapha Berraf a été réélu, à l'unanimité, à la tête du Comité olympique algérien, hier au siège de l'instance sportive en question, à l'issue d'une assemblée générale élective pour le moins houleuse. Berraf a récolté 80 points contre 45 seulement pour son unique adversaire, le président de la Fédération d'athlétisme, Abdelkrim Dib. À noter que le troisième candidat en lice, l'ancien président du COA et ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Lebib, s'est retiré de la course juste avant le début des travaux de cette AGE. «Devant la cacophonie à laquelle nous assistons, les conditions regrettables dans lesquelles se déroulent ces élections, mais aussi face l'insoumission à l'obligation de réserve et l'absence de neutralité des pouvoir publics, je me dois de retirer ma candidature. Les hautes responsabilités que j'ai occupées ne me permettent pas de cautionner cette situation et encore moins d'y participer», a déclaré Sid Ali Lebib qui a tout de même participé au vote. Pour rappel, le quorum de cette AGE à été largement atteint. 79 membres sur les 87 que compte l'assemblée générale du COA ont pris part au travaux de cette AGE. Concernant les 24 fédérations sportives olympiques, Berraf à récolté 11 voix, contre 8 pour Dib et 5 bulletins nuls. Pour ce qui est des 55 autres membres votants, à savoir les fédérations non olympiques, les médaillés olympiques, les anciens présidents du COA et les personnalités sportives nationales et autres membres des instances sportives internationales, Berraf a eu 36 points, contre 8 seulement pour son adversaire et 6 bulletins nuls. À noter que la voix d'une fédération olympique compte 4 points, contre 1 seulement pour le reste. Dès son élection, Mustapha Berraf, visiblement soulagé, a tenu une conférence de presse improvisée. «Je tiens à remercier tout ceux qui ont voté pour moi et aussi ceux qui ont voté contre moi. Je remercie tous les membres du mouvement sportif national qui m'ont soutenu durant cette période électorale. Par ailleurs, je profite de cette première journée du mois béni de Ramadhan, pour dire à tout ceux qui ont profité de ma situation de santé pour comploter contre moi, qu'ils ont mon pardon.

Aujourd'hui, nous avons assisté à des scènes vraiment regrettables où des personnes voulaient par la force entraver le déroulement de cette assemblée générale. À ces gens-là, je dis que les menaces et les intimidations ne marchent pas. Que celui qui a quelque chose à me reproche, n'a qu'à avoir recours à la justice, à laquelle je fait confiance, d'ailleurs. J'ai la confiance du Président de la République et du nouveau Premier ministre. Avec les pouvoirs publics, nous devons œuvrer dans le même sens et en étroite collaboration pour le développement du sport national», a déclaré le vainqueur de ce scrutin. Pour sa part, Abdelkrim Dib ne veut pas s'avouer vaincu. Il ne baisse pas les bras et compte introduire un recours. «Il y a eu des anomalies dans cette AGE, que je ne compte pas laisser passer. Cela à commencé à l'entrée, déjà, où des présidents de fédération ont subi des humiliations et des menaces. Les choses se sont poursuivies à l'intérieur où le président de la commission d'organisation gérait l'assemblée à sa guise. Parmi les cinq membres de la commission de gestion des travaux de l'AGE, on a noté l'absence du président de la Fédération de ski. Celui-ci à été remplacé par une autre personne, sans demander au préalable l'avis de l'assemblée générale qui est souveraine, sous prétexte que cette personne à été mandatée. Ce qui n'est pas légal. Cette personne peut être mandatée pour voter à la place du président de la Fédération de ski, mais elle ne peut pas l'être pour prendre sa place et siéger à la commission. Cela est du ressort de l’AG. Aussi, on a noté que le président sortant de la Fédération d'escrime a voté, alors que l'assemblée générale élective de cette instance sportive n'a pas encore eu lieu. C'est un renouvellement des instances. C'est donc aux nouveaux présidents des fédérations d'élire le président et les membres du COA. Par ailleurs, le président de la Fédération de boxe, qui a eu un retrait de confiance des membres de son bureau et qui a été suspendu par le ministère de la Jeunesse et des Sports, a aussi pris part au vote, alors qu'il n'avait pas le droit d'assister à cette assemblée. Pour toutes ces raisons, je compte faire un recours, pour contester le déroulement de cette AGE», a déclaré le président de la FAA.

Rédha Maouche