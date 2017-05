Distinction : M. Ould Ali honore les sportifs médaillés en 2017

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a honoré, jeudi à Dély Ibrahim (Alger), les athlètes algériens qui ont brillé dans les manifestations sportives internationales et continentales, avant de remettre les arrêtés d'installation aux présidents des fédérations sportives nationales.

Plusieurs athlètes représentant différentes disciplines ont été ainsi honorés. Ces sportifs ont raflé en 2017 différentes médailles durant les championnats africains, ainsi qu'au cours des derniers jeux de la Solidarité islamique de Bakou (Azerbaïdjan).

Les médaillés ont également reçu des récompenses financières pour les résultats réalisés. Par ailleurs, le ministre a remis les arrêtés d'installations aux présidents des fédérations algériennes pour le mandat olympique (2017-2020). «Ces sportifs ont représenté et honoré l'Algérie dans les différentes manifestations sportives. Il est de notre devoir de les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes", a déclaré M. Ould Ali.

La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs responsables sportifs, notamment du président de la Ligue de football professionnel (LFP), Mahfoud Kerbadj, l'ancien président de la Fédération algérienne de natation (FAN) et du Comité Olympique, Mustapha Larfaoui, et des membres de l'équipe du FLN, Mohamed Maouche et Abdelhamid Zouba.